Επίθεση με μαχαίρι σε μαθητή έξω από σχολείο στο κέντρο της Αθήνας

Ένας μαθητής εσπερινού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι αργά το απόγευπο της Δευτέρας, έξω από το σχολικό συγκρότημα. Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα του σχολάσματος και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μαθητή, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση και η κατάσταση του θύματος

Συγκεκριμένα, ο μαθητής δέχθηκε την επίθεση από συμμαθητές του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έξω από το σχολείο. Το θύμα, το οποίο είναι ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Εκεί, οι γιατροί παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή. Η νοσηλεία του στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη λόγω της φύσης και της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη από το μαχαίρι.

Άμεση κινητοποίηση αρχών

Αμέσως μετά το περιστατικό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο της επίθεσης. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέλαβε τον τραυματία μαθητή και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Παράλληλα, η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Η έρευνα του ΑΤ Ομονοίας

Την έρευνα για την επίθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το σοβαρό περιστατικό βίας έξω από σχολείο, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr