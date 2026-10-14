Ρόδος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη φονική κακοκαιρία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα σε διάφορα σημεία της Ρόδου, με πλημμύρες σε δρόμους και διακοπές της κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα.

Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις

Η κατάσταση στο νησί χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή από τον δήμαρχο Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, ενώ τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα.

Σε διάφορα σημεία της Ρόδου έχουν καταγραφεί πλημμύρες σε δρόμους, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η κυκλοφορία. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων, συνεχίζουν να πλήττουν το νησί, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα.

Η τραγωδία στα Στεγνά Αρχαγγέλου

Ο 62χρονος που έχασε τη ζωή του βρισκόταν στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά.

Η αδερφή του 62χρονου περιέγραψε τις συνθήκες του μοιραίου περιστατικού. Όπως ανέφερε, ο αδερφός της ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο κοντά σε ένα ρέμα, όπου συνήθιζε να το αφήνει. Φαίνεται πως πήγε να κάνει κάτι και τον παρέσυρε το ρέμα. Το ξενοδοχείο όπου δούλευε βρίσκεται σε μια παραλιακή και κατηφορική περιοχή στα Στεγνά, στον κατήφορο από τον δρόμο της Τσαμπίκας. Η αδερφή του εκτίμησε ότι μάλλον πήγε να πάρει το αυτοκίνητο, αλλά τον παρέσυρε το ρέμα. Είχε πάρει τη σύνταξή του, αλλά συνέχιζε να εργάζεται στο ξενοδοχείο για να μην το αφήσει ακάλυπτο, ενώ περίμενε να φύγει για τη Μακεδονία.

Κινητοποίηση αρχών και έκτακτη σύσκεψη

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, ανακοίνωσε ότι στις 16:30 έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του αρμόδιου Συντονιστικού Οργάνου. Στόχος της συνεδρίασης είναι η αρχική καταγραφή των προβλημάτων και των καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία, καθώς και η λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Παράλληλα, περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού και ταχύπλοο της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής. Συνεργεία του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr