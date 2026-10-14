Επιδότηση 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα: Άνοιξε η πλατφόρμα

Άνοιξε η πλατφόρμα για το διευρυμένο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, το οποίο προσφέρει επιδότηση 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην ακριτική Ελλάδα. Την έναρξη των αιτήσεων ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Διεύρυνση του προγράμματος και ευέλικτοι όροι

Σύμφωνα με την υπουργό, οι αιτήσεις ξεκινούν πλέον σε δέκα νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά στον Έβρο.

Η επιδότηση των 10.000 ευρώ καταβάλλεται με τα πρώτα 5.000 ευρώ να δίνονται προκαταβολικά, αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης. Ένας σημαντικός νέος όρος είναι ότι δεν απαιτείται πλέον απόδειξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Αρκεί ο ενδιαφερόμενος να έχει ή να νοικιάζει κατοικία στην περιοχή.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε ότι οι όροι έγιναν πιο ευέλικτοι, αξιοποιώντας την εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή στον Έβρο. Πλέον, η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη, ώστε οι οικογένειες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία και άλλες απαραίτητες υποδομές για την καθημερινότητά τους.

Στόχος και προϋποθέσεις παραμονής

Αρχικά, το πρόγραμμα προβλέπει τη στήριξη έως και 1.000 μετεγκαταστάσεων. Για τη διατήρηση της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να παραμείνουν μόνιμα στην επιλεγμένη περιοχή για διάστημα πέντε ετών.

Έναρξη σχολικών γευμάτων σε όλη τη χώρα

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην έναρξη των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Η διανομή τους ξεκίνησε σε περίπου 2.000 δημοτικά σχολεία και 160 δήμους, με δυνατότητα διάθεσης έως 250.000 γευμάτων ημερησίως.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα έχει ενισχυθεί σημαντικά. Συγκριτικά με πέρυσι, προστέθηκαν περισσότερα από 18.000 επιπλέον γεύματα και 64 ακόμη σχολικές μονάδες. Ενώ το 2019 κάλυπτε το 23,6% των δημοτικών σχολείων και το 25,6% των μαθητών, σήμερα φτάνει περίπου στο 47% των δημοτικών και σχεδόν σε έναν στους δύο μαθητές.

Διασφάλιση ποιότητας και μη στιγματισμός

Όταν ένα σχολείο εντάσσεται στο πρόγραμμα, γεύμα λαμβάνουν όλα τα παιδιά, με στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε διάκριση ή στιγματισμός. Η επιλογή των δήμων γίνεται βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, όπως το εισόδημα και η ανεργία, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ελέγχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των γευμάτων. Ο ΕΦΕΤ πραγματοποίησε πέρυσι 90 ελέγχους και ο ΟΠΕΚΑ 36, ενώ σε κάθε σχολείο λειτουργεί Επιτροπή Παραλαβής. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν οποιοδήποτε ζήτημα στη διεύθυνση του σχολείου ή να επικοινωνούν με το 1555.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr