Κλειστά σχολεία αύριο σε Εύβοια και Ρόδο λόγω κακοκαιρίας

Τα σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές της Εύβοιας και σε ολόκληρη τη Ρόδο θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τις περιοχές, με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η καταγραφή τυχόν ζημιών πριν από την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Σχολεία κλειστά στην Εύβοια

Στην Εύβοια, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων αφορά δύο δήμους. Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη, όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, κλειστά θα είναι τα σχολεία την Πέμπτη και στον δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, με την απόφαση να υπογράφεται από τον δήμαρχο Αντώνη Σπυρόπουλο. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αναστολή λειτουργίας στη Ρόδο

Στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων, παρατείνεται και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον δήμαρχο Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη, και αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν. Σκοπός είναι η ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων και της καταγραφής των ζημιών σε κτήρια, αύλειους χώρους και εγκαταστάσεις. Αυτό κρίνεται ζωτικής σημασίας πριν από την επιστροφή των παιδιών στα μαθήματα και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr