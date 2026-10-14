Η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Θάνατος 62χρονου και εκτεταμένες καταστροφές

Η Ρόδος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς σφοδρή κακοκαιρία πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στοίχισαν τη ζωή σε έναν 62χρονο άνδρα στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Η κατάσταση στο νησί χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τις αρχές να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.

Η τραγική απώλεια και οι εκτεταμένες ζημιές

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Η απώλεια αυτή έρχεται να προστεθεί στις εκτεταμένες καταστροφές που έχουν σημειωθεί σε διάφορα σημεία του νησιού.

Οι ζημιές είναι σοβαρές και αφορούν τόσο τις υποδομές όσο και τις μετακινήσεις. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το νησί αντιμετωπίζει πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές στην κυκλοφορία, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε πολλές περιοχές. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δηλώσεις του δημάρχου και έκτακτη συνεδρίαση

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιέγραψε την κατάσταση στο νησί ως ιδιαίτερα σοβαρή. Τόνισε την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κακοκαιρίας.

Για τον λόγο αυτό, γνωστοποίησε ότι έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του αρμόδιου Συντονιστικού Οργάνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, στις 16:30, με βασικό στόχο την αρχική αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκληθεί. Στη συνέχεια, θα ληφθούν αποφάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της σφοδρής κακοκαιρίας.

Κινητοποίηση λιμενικών και πυροσβεστικών αρχών

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές, τα ορμητικά νερά παρέσυραν συνολικά τέσσερα οχήματα στη θάλασσα. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε άμεσα ελέγχους και στα τέσσερα αυτοκίνητα που βρέθηκαν στη θάλασσα. Από τους ελέγχους αυτούς δεν εντοπίστηκαν επιβαίνοντες σε κανένα από τα οχήματα.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχει κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος. Μαζί του επιχειρεί και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα σκάφη αυτά πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συνεχείς παρεμβάσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ρόδου. Οι δρόμοι παραμένουν πλημμυρισμένοι σε πολλά σημεία, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία και δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, συνεργεία του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση. Πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται, προσπαθώντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις της σφοδρής κακοκαιρίας στο νησί.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis