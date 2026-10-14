Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατών, διαρρήξεων και κλοπών καταλυτών στην Αττική

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραττε απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων έβαλαν τέλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα οκτώ πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί. Η λεία της οργάνωσης από 78 πράξεις απάτης, κλοπής και ληστείας ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.

Η εξάρθρωση και η έκταση της δράσης

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, ήρθε μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών. Συγκεκριμένα, το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις έξι ατόμων που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε επίσης στην ταυτοποίηση άλλων οκτώ προσώπων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι δράστες κατηγορούνται για τη διάπραξη συνολικά 78 απάτων, κλοπών και ληστειών. Η συνολική λεία που αποκόμισαν από τις παράνομες ενέργειές τους υπολογίζεται στο ποσό των 350.000 ευρώ. Η εγκληματική τους δράση δεν περιοριζόταν μόνο στην Αττική, αλλά εκτεινόταν και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας.

Ο τρόπος δράσης στις διαρρήξεις κατοικιών

Τα μέλη του κυκλώματος επέλεγαν συγκεκριμένες περιοχές για τις διαρρήξεις κατοικιών, όπως η Ελευσίνα, η Μαγούλα, η Μάνδρα, η Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι. Οι δράστες προτιμούσαν να «χτυπούν» τα μεσημέρια ή τις βραδινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων από τα σπίτια τους.

Βίντεο ντοκουμέντα, τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από τις ενέργειές τους. Σε ένα από αυτά, που καταγράφηκε τον περασμένο Ιούλιο, διακρίνεται ένα μέλος της οργάνωσης να εισβάλλει στην είσοδο μιας κατοικίας πηδώντας την περίφραξη. Ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, προσπαθούσε να ανοίξει την εξώπορτα, ώστε να εισέλθουν και οι συνεργοί του. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη μέρα μεσημέρι.

Κλοπές καταλυτών οχημάτων και άλλες μεθοδεύσεις

Πέρα από τις διαρρήξεις κατοικιών, η εγκληματική οργάνωση προχωρούσε και σε κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα οχήματα. Ένα άλλο βίντεο δείχνει δύο άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να επιχειρούν να αφαιρέσουν τον καταλύτη ενός αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, φτάνει στο σημείο και ένας τρίτος συνεργός, ολοκληρώνοντας την πράξη. Η συγκεκριμένη κλοπή καταγράφηκε ξημερώματα, τον περασμένο Ιανουάριο.

Σε ένα ακόμη οπτικό ντοκουμέντο, διακρίνεται ένας δράστης να παραλαμβάνει μία σακούλα που είχε αφηθεί μπροστά από ένα όχημα και να διαφεύγει τρέχοντας από το σημείο. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος των 78 συνολικών πράξεων που αποδίδονται στην οργάνωση.

Οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης του κυκλώματος αφορούσε απάτες, με θύματα κυρίως ανυποψίαστους ηλικιωμένους. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν διάφορες προσποιητές ιδιότητες για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Συγκεκριμένα, προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή τους βοηθούς λογιστών.

Με αυτόν τον τρόπο, έπειθαν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν τιμαλφή και χρήματα σε σακούλες. Στη συνέχεια, εμφανίζονταν οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης, άρπαζαν τα πολύτιμα αντικείμενα και εξαφανίζονταν. Ως κέντρο επιχειρήσεων για τις απάτες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν ένα κτίριο που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια.

Με πληροφορίες από: Enikos