Άρης: Ξεκίνησε η προετοιμασία για την Κηφισιά, αγώνας δρόμου για τον Γιαννιώτα

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις το πρωί της Τετάρτης 14/10, μετά το ρεπό της Τρίτης. Η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18/10, στις 20:00. Το θετικό νέο της ημέρας αφορούσε την επιστροφή του Γιάννη Γιαννιώτα σε ατομικό πρόγραμμα.

Επιστροφή στις προπονήσεις και στόχος Κηφισιά

Μετά από μία ημέρα ξεκούρασης, οι «κιτρινόμαυροι» συγκεντρώθηκαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις τους για να ξεκινήσουν την εντατική προετοιμασία τους. Η επερχόμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά αποτελεί μέρος της 7ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» και είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ήταν πρωινό και επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση και την ταχυδύναμη, με τους παίκτες να ακολουθούν συγκεκριμένες ασκήσεις υπό την επίβλεψη του προπονητικού επιτελείου. Η ομάδα στοχεύει να παρουσιαστεί έτοιμη για τον αγώνα της Κυριακής, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της.

Η ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Βόλου

Ο Άρης προέρχεται από μία σημαντική νίκη επί του Βόλου Elabet, ένα αποτέλεσμα που συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση τόσο της ψυχολογίας όσο και της βαθμολογικής θέσης των παικτών. Η επιτυχία αυτή έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα εντός της ομάδας, δίνοντας ώθηση για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο προπονητής, Μιχάλης Γρηγορίου, επιθυμεί να διατηρήσει τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία που παρουσίασε η ομάδα, ιδιαίτερα κατά το πρώτο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην παγίωση της καλής αγωνιστικής εικόνας και στην περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης.

Το ιατρικό δελτίο: Ελπίδες για Γιαννιώτα, απουσίες Γκαρθία και Τιάμ

Στο μέτωπο των τραυματισμών, η είδηση της επιστροφής του Γιάννη Γιαννιώτα σε ατομικό πρόγραμμα αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τον Άρη. Ο έμπειρος εξτρέμ θα καταβάλει προσπάθειες τις επόμενες ημέρες για να ανεβάσει ρυθμούς, με την ελπίδα να προλάβει την αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στην Κηφισιά.

Αντίθετα, η κατάσταση των Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ παραμένει αμετάβλητη. Οι δύο ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε πλήρη επιστροφή στις προπονήσεις και τους αγώνες, γεγονός που τους καθιστά μη διαθέσιμους για το προσεχές παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της προετοιμασίας

Το πρωινό πρόγραμμα προπόνησης της Τετάρτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ένα κρίσιμο στάδιο για την προετοιμασία των μυών. Ακολούθησαν παιχνίδια διατήρησης της μπάλας, όπου οι παίκτες δούλεψαν με υπεραριθμία, βελτιώνοντας την κυκλοφορία και την κατοχή.

Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν ένα μπλοκ ταχυδύναμης, εστιάζοντας στην έκρηξη και την ταχύτητα. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδια μικρών αριθμητικών σχέσεων υψηλής έντασης, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τακτικής σκέψης και της συνεργασίας σε συνθήκες πίεσης. Για την Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί να ακολουθηθεί το ίδιο πρωινό πρόγραμμα προπόνησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta