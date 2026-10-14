Ένας 68χρονος ιερέας συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη, στην κατοικία του στα Γρεβενά, μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του. Σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για εκδικητική πορνογραφία και απειλή. Ο ιερέας αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Λάρισας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι κατηγορίες και η καταγγελία

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 68χρονο ιερέα αφορούν την εκδικητική πορνογραφία, γνωστή και ως revenge porn, καθώς και την απειλή σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Η καταγγέλλουσα είναι μια 43χρονη γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Λάρισα. Η υπόθεση έλαβε χώρα μετά την προσφυγή της γυναίκας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, όπου κατήγγειλε τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας από την 43χρονη, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν τελικά στην έκδοση εντάλματος και στη σύλληψη του ιερέα, καθώς οι κατηγορίες θεωρούνται σοβαρές και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η σύλληψη και η αυτόφωρη διαδικασία

Η σύλληψη του 68χρονου ιερέα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται στα Γρεβενά. Οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν έπειτα από τις πληροφορίες που προέκυψαν από την καταγγελία της πρώην συντρόφου του. Η διαδικασία της σύλληψης έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο ιερέας οδηγείται σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στην Εισαγγελία Λάρισας. Εκεί, αναμένεται να εξεταστεί η υπόθεση και να δρομολογηθούν οι περαιτέρω νομικές διαδικασίες, όπως ορίζει ο νόμος για τέτοιου είδους αδικήματα. Η αυτόφωρη διαδικασία ακολουθείται ειδικότερα για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η θέση του ιερέα

Από την πλευρά του, ο 68χρονος ιερέας αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση με την καταγγέλλουσα, αλλά υποστηρίζει πως σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσε τη σχέση αυτή με εκδικητικό τρόπο. Η άρνησή του εστιάζει στην πρόθεση για εκδικητική χρήση προσωπικών δεδομένων ή απειλών.

Επιπλέον, ο ιερέας προβάλλει δικές του οικονομικές αξιώσεις έναντι της 43χρονης γυναίκας. Ισχυρίζεται ότι ο ίδιος έχει λαμβάνειν χρήματα από την καταγγέλλουσα. Τα χρήματα αυτά, όπως αναφέρει, δόθηκαν ως προκαταβολή για τη φιλοτέχνηση αγιογραφιών, τις οποίες ωστόσο η γυναίκα δεν παρέδωσε ποτέ. Αυτή η οικονομική διαφορά αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής.

Αιτήματα της υπεράσπισης

Η υπεράσπιση του ιερέα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει ολιγοήμερη προθεσμία. Αυτή η προθεσμία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι δικηγόροι του να μελετήσουν επισταμένως τη δικογραφία της υπόθεσης και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Η μελέτη της δικογραφίας είναι ένα βασικό βήμα για την αποτελεσματική εκπροσώπηση του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, η υπεράσπιση θα ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος ο ιερέας. Τα επιχειρήματα που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι ύποπτος φυγής, καθώς και ότι επέδειξε πλήρη συνεργασία κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση. Επιπρόσθετα, θα προβληθούν θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο 68χρονος, ως ένας ακόμη λόγος για την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit