Ολοκληρώθηκε το 5ο πολιτιστικό φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» στη Νάξο

Με την ολοκλήρωση του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» στη Νάξο, η Μαρία Πολυκρίτη εγκαινιάζει τα Polikriti Gastronomic Dialogues. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που συνδέει τη γαστρονομία, την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με αφετηρία το κυκλαδίτικο νησί και προοπτική ανάπτυξης πέρα από τα όριά του. Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις ιστορικές Κάμπονες.

Η πενταετής πορεία του φεστιβάλ

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» ξεκίνησε το 2022, με πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη. Αρχικά, αποτελούσε μια πολιτιστική συνάντηση που λάμβανε χώρα στον ιστορικό ελαιώνα των Καμπόνων της Νάξου. Κατά τη διάρκεια των πέντε διοργανώσεών του, το αρχικό αυτό εγχείρημα διεύρυνε σταδιακά το περιεχόμενό του, φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες από διάφορους χώρους.

Στο πλαίσιο των προηγούμενων διοργανώσεων, το φεστιβάλ υποδέχθηκε καλλιτέχνες όπως ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Γιώργης Ξυλούρης. Παράλληλα, διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς chefs έχουν συμμετάσχει, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού προγράμματος με ιδιαίτερη ταυτότητα και ποικιλία. Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου, επισφράγισε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γαστρονομία, τη γνώση, τη μουσική και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Επίσημη έναρξη των Polikriti Gastronomic Dialogues

Η φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ σηματοδότησε ένα νέο στάδιο στην πορεία του, με την επίσημη έναρξη των Polikriti Gastronomic Dialogues. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη και του πολιτιστικού φορέα Πολυκρίτη, η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει έναν διαρκή χώρο ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικών συνεργασιών. Αυτός ο χώρος θα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη γαστρονομία, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι Κάμπονες φιλοξένησαν την πρώτη συνάντηση των Polikriti Gastronomic Dialogues. Αυτή η συνάντηση εγκαινίασε μια νέα πλατφόρμα συζητήσεων και συνεργασιών, με αφετηρία την πλούσια γαστρονομική παράδοση της Νάξου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η σχέση της τροφής με την ιστορία και την ταυτότητα ενός τόπου, η σημασία της πρωτογενούς παραγωγής, η διατήρηση της γαστρονομικής γνώσης και οι δυνατότητες δημιουργίας στον τομέα αυτό.

Το ευρύτερο έργο του πολιτιστικού φορέα Πολυκρίτη

Παράλληλα με το φεστιβάλ, η Μαρία Πολυκρέτη, μέσω του πολιτιστικού φορέα Πολυκρίτη, έχει αναπτύξει ένα ευρύτερο πεδίο πολιτιστικής δραστηριότητας. Το έργο αυτό περιλαμβάνει εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, εκπαιδευτικά προγράμματα και δημιουργικά εργαστήρια. Επιπλέον, ο φορέας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συνδέουν την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη έκφραση, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατεύθυνσης αποτελούν δράσεις όπως το «Rewoven: Η μνήμη υφαίνεται ξανά» και η πρόσφατη έκθεση «Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Κάμπονες». Μέσα από αυτές τις ενέργειες, η Πολυκρίτη επιδιώκει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πλαίσιο που αγκαλιάζει διαφορετικές μορφές τέχνης και γνώσης.

Σύγκλιση πολιτιστικών δράσεων και νέες προοπτικές

Η πενταετής διαδρομή του φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» και η παράλληλη ανάπτυξη του πολιτιστικού φορέα Πολυκρίτη συγκλίνουν πλέον σε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτιστική προσέγγιση. Σε αυτή την προσέγγιση, η τοπική ταυτότητα, η δημιουργία, η εκπαίδευση και η εξωστρέφεια αποτελούν αλληλένδετα πεδία δράσης. Η νέα πρωτοβουλία των Polikriti Gastronomic Dialogues εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, διευρύνοντας τις δυνατότητες σύνδεσης και αλληλεπίδρασης.

Η Μαρία Πολυκρίτη, με την ολοκλήρωση του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ, εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Πολυκρίτη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτιστικής δημιουργίας. Η σύνδεση της γαστρονομίας με την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με αφετηρία τη Νάξο και προοπτική επέκτασης, σηματοδοτεί μια δυναμική εξέλιξη για τις πολιτιστικές δράσεις του νησιού και όχι μόνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki