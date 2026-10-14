Η οριστική σφράγιση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη για λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια

Οριστικό λουκέτο μπήκε σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σε ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέθετε ογκολογικό τμήμα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Η διαδικασία σφράγισης ολοκληρώθηκε έπειτα από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες και έρευνες για τις συνθήκες λειτουργίας της.

Οριστικό λουκέτο στην κλινική της Θεσσαλονίκης

Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου, οι οποίες είχαν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η κύρια παράβαση αφορούσε τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Η διαδικασία της σφράγισης πραγματοποιήθηκε έπειτα από ένα διάστημα 15 ημερών, κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η εκκένωση των εγκαταστάσεων. Στην είσοδο της κλινικής τοποθετήθηκε η χαρακτηριστική κόκκινη ταινία, σηματοδοτώντας τη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας.

Η σφράγιση δεύτερης κλινικής και οι αποφάσεις της Περιφέρειας

Η σημερινή σφράγιση δεν είναι το μοναδικό περιστατικό στην περιοχή, καθώς την περασμένη Δευτέρα είχε προηγηθεί η σφράγιση μιας ακόμη ιδιωτικής κλινικής. Αυτή η δεύτερη κλινική βρισκόταν σε περιοχή λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και επίσης αντιμετώπιζε προβλήματα με την άδεια λειτουργίας της.

Η ανάκληση των αδειών λειτουργίας και των δύο κλινικών έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την επίδοση των σχετικών αποφάσεων, ακολούθησε η διαδικασία μεταφοράς των ασθενών σε άλλες μονάδες υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της περίθαλψής τους.

Η διαδικασία εκκένωσης και η αβεβαιότητα των ασθενών

Η εκτέλεση της σφράγισης έγινε από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής. Η διαδικασία αυτή διασφάλισε την ομαλή και νόμιμη διακοπή της λειτουργίας της κλινικής, μετά την ολοκλήρωση της εκκένωσης των χώρων.

Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της σφράγισης, ασθενείς αποχωρούσαν από την κλινική, συνοδευόμενοι από συγγενικά τους πρόσωπα. Οι ασθενείς αυτοί αντιμετώπιζαν σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση της θεραπείας τους. Αρκετοί από αυτούς δεν γνώριζαν μέχρι την τελευταία στιγμή πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί.

Έρευνες σε εξέλιξη για τις συνθήκες λειτουργίας

Για την υπόθεση της κλινικής που σφραγίστηκε, έχει πραγματοποιήσει έρευνα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Σκοπός της εισαγγελικής έρευνας είναι η διερεύνηση των συνθηκών λειτουργίας της μονάδας και ο εντοπισμός τυχόν ποινικών ευθυνών.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη και μία πειθαρχική έρευνα. Αυτή η έρευνα αφορά τους υπαλλήλους που είχαν πραγματοποιήσει τον αρχικό έλεγχο στην κλινική. Η πειθαρχική διαδικασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του γιατί δεν εντοπίστηκε κατά τον αρχικό έλεγχο η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, το οποίο δεν διέθετε την προβλεπόμενη άδεια. Σημειώνεται ότι καταγγελίες για υποστελέχωση της κλινικής είχαν διατυπωθεί από τις αρχές του 2026.

Με πληροφορίες από: Reader