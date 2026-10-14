Μαθητές μαχαίρωσαν ανήλικο προσφυγικής καταγωγής έξω από σχολείο στην Αθήνα

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όπου ένας ανήλικος μαθητής δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του. Το θύμα, το οποίο είναι προσφυγικής καταγωγής από την Αίγυπτο, μαχαιρώθηκε από ομάδα ανηλίκων. Ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται σοβαρός και ο μαθητής νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Η επίθεση έξω από το εσπερινό σχολείο

Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, σε ένα εσπερινό σχολείο που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας. Ο ανήλικος μαθητής, φεύγοντας από το σχολικό κτίριο, δέχτηκε την επίθεση από μια ομάδα άλλων ανηλίκων. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον μαχαιρωμό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, το περιστατικό έλαβε χώρα σε εξωτερικό χώρο του σχολείου, υπογραμμίζοντας την αιφνίδια και βίαιη φύση της επίθεσης. Ο μαθητής βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δράστες κατά την αποχώρησή του.

Το προφίλ του θύματος

Ο μαθητής που τραυματίστηκε σοβαρά είναι προσφυγικής καταγωγής. Συγκεκριμένα, κατάγεται από την Αίγυπτο και έχει έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο. Αυτές οι πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές μέσω της ανακοίνωσης του Αντιφασιστικού Δικτύου Παιδείας.

Η ιδιότητά του ως ασυνόδευτου προσφυγόπουλου και η καταγωγή του από την Αίγυπτο αποτελούν τα μόνα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σχετικά με την ταυτότητα του θύματος. Ο μαθητής φοιτούσε στο εσπερινό σχολείο από το οποίο αποχωρούσε τη στιγμή της επίθεσης.

Σοβαρός τραυματισμός και νοσηλεία

Ο τραυματισμός που υπέστη ο ανήλικος μαθητής από το μαχαίρι χαρακτηρίζεται ως σοβαρός. Αμέσως μετά την επίθεση, ο μαθητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του απαιτεί ιατρική παρακολούθηση.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού του υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της επίθεσης που δέχτηκε. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πορεία της υγείας του, πέραν του γεγονότος ότι παραμένει νοσηλευόμενος.

Απουσία επίσημης ενημέρωσης και άγνωστα κίνητρα

Ένα από τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι η απουσία επίσημης ενημέρωσης από οποιονδήποτε επίσημο φορέα. Δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση από την αστυνομία ή άλλες αρμόδιες αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Επιπλέον, τα κίνητρα που οδήγησαν την ομάδα των ανηλίκων στην επίθεση και τον μαχαιρωμό του μαθητή παραμένουν εντελώς άγνωστα. Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος για τον οποίο οι δράστες προέβησαν σε αυτή τη βίαιη ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν.

Η πηγή των πληροφοριών

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη μαχαιροφόρο επίθεση έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για το περιστατικό, καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από άλλους φορείς.

Το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας ήταν αυτό που έφερε στο φως το περιστατικό, αναφέροντας την καταγωγή του θύματος και τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, καθώς και το γεγονός ότι οι δράστες ήταν ομάδα ανηλίκων.

Με πληροφορίες από: Reader