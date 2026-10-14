Καρκίνος ήπατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ωστόσο στρέφει την προσοχή και σε έναν ακόμη σημαντικό και συχνά λιγότερο γνωστό καρκίνο, αυτόν του ήπατος. Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚ) αποτελεί τον πιο συχνό πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος. Παγκοσμίως, κατατάσσεται ως ο έκτος σε συχνότητα καρκίνος και ο τρίτος σε θνησιμότητα.

Η παγκόσμια εικόνα του ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Η συχνότητα εμφάνισης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου παρουσιάζει σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Η Ασία καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό, φτάνοντας το 72% των περιστατικών. Ακολουθούν η Ευρώπη με 10% και η Αφρική με 8%. Τέλος, η Βόρεια και η Λατινική Αμερική καταγράφουν η καθεμία 5% των περιστατικών.

Επιπλέον, η εμφάνιση της νόσου είναι μεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, με την αναλογία να διαμορφώνεται περίπου στο 3 προς 1.

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου

Ο κ. Παύλος Παπακώστας MD, PhD, Ογκολόγος-Παθολόγος και Διευθυντής της Β’ Ογκολογικής Κλινικής στο Metropolitan General, αναφέρει τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι λοιμώξεις από τους ιούς της ηπατίτιδας B και C, καθώς και η κίρρωση του ήπατος.

Άλλοι παράγοντες είναι η στεατοηπατίτιδα που προκύπτει από μεταβολική δυσλειτουργία, διάφορες κληρονομικές νόσοι όπως η αιμοχρωμάτωση, η πορφυρία και η ανεπάρκεια Alpha-1 αντιθρυψίνης. Επίσης, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κατάχρηση αλκοόλ και η έκθεση σε αφλατοξίνες συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου.

Παράγοντες που μειώνουν τον κίνδυνο

Ο κ. Παπακώστας συμπληρώνει ότι υπάρχουν και παράγοντες που μπορούν να ελαττώσουν τη συχνότητα ανάπτυξης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η θεραπεία των ηπατιτίδων B και C, καθώς και η χρήση στατινών και ασπιρίνης.

Επιπρόσθετα, η κατανάλωση καφέ και η υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης δίαιτας μπορούν να έχουν προστατευτική δράση. Αυτή η δίαιτα περιλαμβάνει λευκά κρέατα, ψάρια, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και λαχανικά.

Συμπτώματα και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος στα αρχικά του στάδια συνήθως δεν προκαλεί συγκεκριμένα συμπτώματα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα που οφείλονται σε υποκείμενες καταστάσεις, όπως η κίρρωση ή η ηπατίτιδα.

Όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα, αυτό συνήθως υποδηλώνει ότι η νόσος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν μη αναμενόμενη απώλεια βάρους, ανορεξία, άλγος στο επιγάστριο, διόγκωση ή συσσώρευση υγρού στην κοιλιά, καθώς και ίκτερο.

Διαγνωστικές μέθοδοι και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η διάγνωση της νόσου βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενούς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Στις διαγνωστικές μεθόδους περιλαμβάνονται η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, οι οποίες πραγματοποιούνται με χορήγηση σκιαγραφικού.

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος εμφανίζει χαρακτηριστική εικόνα στις απεικονιστικές εξετάσεις, όσον αφορά την πρόσληψη και την αποβολή του σκιαγραφικού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση χωρίς την ανάγκη βιοψίας. Η αυξημένη τιμή της Α-Φετοπρωτεΐνης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο, αν και δεν αποτελεί ειδικό δείκτη. Βιοψία της βλάβης διενεργείται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία για την ακριβή διάγνωση.

Η θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκίνου καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν το στάδιο της νόσου, όπως το μέγεθος του όγκου και το αν πρόκειται για τοπική ή μεταστατική νόσο, τη λειτουργική κατάσταση του ήπατος, καθώς και την πιθανή συνύπαρξη άλλων ηπατικών νόσων.

Με πληροφορίες από: Topontiki