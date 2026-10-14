Μεσολόγγι: Μαθητής τραυματίστηκε από παράθυρο που αποκολλήθηκε σε λύκειο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε σχολείο στο Νεοχώρι Οινιαδών στο Μεσολόγγι, όπου ένας μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι. Το περιστατικό συνέβη όταν ένα παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του και έπεσε πάνω του, μέσα στην τάξη. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών της περιοχής.

Το ατύχημα μέσα στην τάξη

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου. Ένας μαθητής, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο της τάξης του, βρέθηκε αντιμέτωπος με την ξαφνική αποκόλληση του κουφώματος. Το παράθυρο έπεσε πάνω στο κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας του τραύματα.

Από το χτύπημα, ο μαθητής μάτωσε στο κεφάλι, καθιστώντας επιτακτική την άμεση ιατρική παρέμβαση. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σχολείο και διακόμισε τον μαθητή της Α’ Λυκείου στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Εκεί, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Η κατάσταση του σχολικού κτιρίου

Το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την κατάσταση των σχολικών υποδομών στην περιοχή. Το κτίριο όπου στεγάζεται το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου περιγράφεται ως παλιό, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ηλικία του ξεπερνά τα 50 χρόνια.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο σχολικό κτίριο παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ανακαίνισης «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς φέρεται να υπήρχε έλλειψη οικοδομικής άδειας, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ερωτήματα για τα αίτια της αποκόλλησης

Η αιφνίδια αποκόλληση του παραθύρου, μαζί με το κάσωμά του, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο λόγος για τον οποίο το παράθυρο αποκολλήθηκε παραμένει άγνωστος.

Επισημαίνεται ότι την ώρα του συμβάντος δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ούτε είχε σημειωθεί κάποια σεισμική δόνηση. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν την αιφνίδια πτώση ολόκληρου του παραθύρου ανεξήγητη με βάση εξωτερικούς παράγοντες, στρέφοντας την προσοχή στην κατάσταση του ίδιου του κουφώματος και της κατασκευής.

Ανησυχία και επιτακτικός έλεγχος

Το ατύχημα έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα για την ασφάλεια των μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς και για την εν γένει κατάσταση των σχολικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. Η ανησυχία είναι έντονη, δεδομένου ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να είχε σοβαρότερες συνέπειες.

Μετά τον τραυματισμό του μαθητή, κρίνεται επιβεβλημένος ο άμεσος και ενδελεχής έλεγχος όχι μόνο του συγκεκριμένου παραθύρου, αλλά και όλων των υπόλοιπων κουφωμάτων του κτιρίου. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και να αποτραπεί η επανάληψη ανάλογων ατυχημάτων στο μέλλον. Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το σημείο του συμβάντος απεικονίζει το πεσμένο παράθυρο στο δάπεδο, ανάμεσα στα θρανία, με το τζάμι σπασμένο, δίνοντας μια εικόνα της κατάστασης μετά το ατύχημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos