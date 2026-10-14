Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές φάκελο που αφορά 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα. Στα κέντρα αυτά φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές σε πέντε ιατρεία της πόλης. Η διερεύνηση, η οποία βασίστηκε σε διαφημιστικές αναρτήσεις και καταγγελίες, αφορά κυρίως ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές, με την πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, να τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες πρακτικές.

Η διαβίβαση του φακέλου και οι έλεγχοι

Στοιχεία για τα 42 κέντρα αισθητικής, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές παρεμβάσεις, διαβιβάστηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών στις αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές. Το τελικό πόρισμα κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνισε ότι οι 42 περιπτώσεις τίθενται προς έλεγχο και δεν συνεπάγεται ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε όλες. Η καταγραφή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και βάσει της διαφημιστικής προβολής των επιχειρήσεων, καθώς και από ιστοσελίδες και καταγγελίες.

Ιατρικές πράξεις και απαιτούμενες προϋποθέσεις

Η κα Μαστοράκου, η οποία είναι επίσης Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, υπογράμμισε ότι οι ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από κατάλληλους γιατρούς, σε νόμιμα αδειοδοτημένα ιατρεία και με τη χρήση πιστοποιημένων προϊόντων. Η επισήμανση αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, εφαρμογές όπως το Botox και το υαλουρονικό οξύ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η διενέργεια αυτών των εφαρμογών διέπεται από ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο προϋποθέτει την ύπαρξη των προβλεπόμενων ιατρικών ειδικοτήτων και την κατάλληλη αδειοδότηση των χώρων όπου πραγματοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών.

Ο βελονισμός και ο βιοσυντονισμός

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αναφέρθηκε επίσης στον θεραπευτικό βελονισμό. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ο βελονισμός ασκείται από γιατρούς που διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Αυτό διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή εφαρμογή της μεθόδου, τηρώντας τα επιστημονικά πρότυπα.

Αντίθετα, για τον βιοσυντονισμό, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και την αποφυγή πρακτικών χωρίς επιστημονική βάση.

Η σημασία της ενημέρωσης των πολιτών

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, οι πολίτες που επιλέγουν να υποβληθούν σε τέτοιες πράξεις θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι. Είναι κρίσιμο να γνωρίζουν ποιος ακριβώς πραγματοποιεί την εκάστοτε ιατρική πράξη, καθώς και ποιο υλικό χρησιμοποιείται και σε ποια δοσολογία. Η ταυτοποίηση των ουσιών είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς πρέπει να υπάρχει barcode για την πιστοποίηση του υλικού.

Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, παρενεργειών ή παραμορφώσεων, ο θεράπων ιατρός πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τι έχει εγχυθεί στον οργανισμό του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο ιατρείο από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Δερματολόγοι και άλλοι γιατροί έχουν αναφέρει περιπτώσεις όπου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν επιπλοκές από ενέσιμες εφαρμογές που έγιναν σε χώρους αισθητικής, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader