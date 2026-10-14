Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, έλαβε από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου 20χρονης κοπέλας. Ο θάνατος της 20χρονης φέρεται να επήλθε έπειτα από χρήση MDMA, γνωστού και ως ecstasy, κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου σε πολυχώρο διασκέδασης που βρίσκεται στη Θέρμη.

Ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του. Μέχρι την προγραμματισμένη απολογία του, ο 22χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Η προθεσμία απολογίας και οι κατηγορίες

Ο 22χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς αφορούν την ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή ακόμα και θάνατο.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της 20χρονης κοπέλας, η οποία φέρεται να κατανάλωσε MDMA. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, όπως προβλέπεται, μέχρι την ημέρα της απολογίας του, όπου θα κληθεί να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τα γεγονότα.

Η προμήθεια της ναρκωτικής ουσίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί από την Αστυνομία, ο 22χρονος κατηγορείται ως το άτομο από το οποίο ο 20χρονος φίλος της θανούσας προμηθεύτηκε την επίμαχη ναρκωτική ουσία. Η ουσία αυτή, MDMA ή ecstasy, καταναλώθηκε στη συνέχεια από τους δύο νέους, αφού την αραίωσαν μέσα σε ένα μπουκαλάκι με νερό.

Ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι αγόρασε δύο δόσεις της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας, κάθε μία βάρους 1 mg, έναντι του ποσού των 30 ευρώ ανά δόση. Η αγορά και η χρήση της ουσίας έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου σε πολυχώρο διασκέδασης στη Θέρμη.

Η σύλληψη και το παρελθόν του κατηγορούμενου

Η σύλληψη του 22χρονου πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο, συγκεκριμένα την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η σύλληψη έγινε κατόπιν εντάλματος, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας για την υπόθεση του θανάτου της 20χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Αστυνομία, ο 22χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Η σύλληψή του αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Ευρήματα στην κατοικία του 22χρονου

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 22χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων, καθώς και έξι γραμμάρια MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο φαρμακευτικά δισκία, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, ένα μεταλλικό κουτάλι και ένα γυάλινο φλιτζάνι που έφεραν υπολείμματα άγνωστης ροζ ουσίας. Βρέθηκε επίσης ένα χρηματικό ποσό ύψους 150 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Για όλα αυτά τα ευρήματα, σχηματίστηκε ξεχωριστή ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και του απαγγέλθηκε σχετική δίωξη.

Η υπόθεση του 20χρονου φίλου

Για την ίδια υπόθεση, είχε συλληφθεί και ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες από τον 22χρονο. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 20χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Η κατάθεσή του ήταν καθοριστική, καθώς ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά των δύο δόσεων MDMA έναντι 30 ευρώ την κάθε μία, καθώς και τον τρόπο κατανάλωσης της ουσίας, αραιωμένης σε μπουκαλάκι με νερό, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής τους εξόδου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos