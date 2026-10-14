Τροχαίο στα Δερβενάκια: Ανατροπή μίνι βαν με δέκα άτομα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους - Κορίνθου, στην περιοχή των Δερβενακίων. Ένα μίνι βαν, το οποίο μετέφερε συνολικά δέκα επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε μέσα στο οδόστρωμα. Από το συμβάν, πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του οχήματος, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ανατροπή μίνι βαν με δέκα άτομα στα Δερβενάκια

Το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους - Κορίνθου, σε ένα σημείο που βρίσκεται κοντά στο ύψος του καταστήματος «ΕΝΟΔΙΟΝ». Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι στον δρόμο που οδηγεί προς τα Δερβενάκια. Το όχημα που ενεπλάκη στο συμβάν ήταν ένα μίνι βαν, το οποίο μετέφερε συνολικά δέκα εργάτες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Το μίνι βαν εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε μέσα στο οδόστρωμα. Η ανατροπή συνέβη εν μέσω της έντονης κακοκαιρίας που είχε πλήξει την ευρύτερη περιοχή της χώρας, γεγονός που συνδέεται με την ολισθηρότητα του δρόμου.

Οι τραυματίες και η διακομιδή τους στο νοσοκομείο

Από τους δέκα επιβαίνοντες του μίνι βαν, πέντε άτομα υπέστησαν τραυματισμούς κατά την ανατροπή του οχήματος. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγεται και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος ήταν ένας από τους πέντε που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Όλοι οι τραυματισθέντες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο.

Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής τους. Οι πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας των πέντε τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, κάτι που είναι καθησυχαστικό μετά το ατύχημα.

Το χρονικό και τοπογραφικό πλαίσιο του συμβάντος

Το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Η Παλαιά Εθνική Οδός Άργους - Κορίνθου αποτελεί έναν σημαντικό οδικό άξονα που συνδέει δύο μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου, και το σημείο του ατυχήματος βρίσκεται σε αυτήν την οδό. Η περιοχή των Δερβενακίων, όπου σημειώθηκε η ανατροπή, είναι γνωστή για τη γεωγραφική της θέση.

Η ακριβής τοποθεσία προσδιορίζεται κοντά στο ύψος του καταστήματος «ΕΝΟΔΙΟΝ», παρέχοντας έτσι ένα σαφές σημείο αναφοράς για το περιστατικό. Η έντονη κακοκαιρία που επικρατούσε εκείνη την ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της χώρας έπαιξε ρόλο στις συνθήκες του δρόμου.

Η επίδραση της κακοκαιρίας στην οδική ασφάλεια

Η εκτροπή του μίνι βαν από την πορεία του και η επακόλουθη ανατροπή του αποδίδονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην έντονη ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Αυτή η ολισθηρότητα ήταν άμεσο αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που είχε πλήξει την περιοχή, καθιστώντας τις συνθήκες οδήγησης ιδιαίτερα δύσκολες.

Οι καιρικές συνθήκες, με την έντονη κακοκαιρία, φαίνεται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση του ατυχήματος. Η παρουσία νερού ή άλλων στοιχείων στο οδόστρωμα μπορεί να μειώσει σημαντικά την πρόσφυση των ελαστικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων όπως αυτό που συνέβη στα Δερβενάκια.

Με πληροφορίες από: Reader