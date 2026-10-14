Η Δώρα Τσαμπάζη συγκινεί: «Δεν έχω καταφέρει να δώσω μια απάντηση στα παιδιά μας»

Με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, η Δώρα Τσαμπάζη τίμησε τη μνήμη του συζύγου της, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του. Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για την απώλεια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η ίδια εξέφρασε το ανεπανόρθωτο κενό που άφησε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το κενό σου δεν θα γεμίσει ποτέ».

Η ανάρτηση που συγκίνησε

Η Δώρα Τσαμπάζη επέλεξε το Instagram για να μοιραστεί τις σκέψεις της με αφορμή την επέτειο των τεσσάρων ετών από τον χαμό του συζύγου της. Στο μήνυμά της, αναφέρθηκε εκτενώς στις τελευταίες ώρες της ζωή του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, περιγράφοντας τις στιγμές της ανακοίνωσης του επικείμενου τέλους του. Η ανάρτηση αυτή αποτελεί μια δημόσια έκφραση της προσωπικής της οδύνης και των δυσκολιών που έχει κληθεί να διαχειριστεί.

Η ίδια περιέγραψε τις συνθήκες της απώλειας, αναφέροντας πως «τέσσερα χρόνια πριν τέτοια ώρα μου ανακοίνωναν ότι σε λίγες ώρες φεύγεις. Ότι δεν θα σε βρει το πρωί». Αυτή η αναφορά στις τελευταίες στιγμές προσδίδει ιδιαίτερο βάθος στην ανάρτησή της, υπογραμμίζοντας την ένταση και τη δραματικότητα των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του συζύγου της.

Οι τελευταίες στιγμές και η αγκαλιά

Στο κείμενό της, η Δώρα Τσαμπάζη μίλησε για την προσωπική της εμπειρία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών του Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της «έφυγες στην αγκαλιά μου». Αυτή η λεπτομέρεια αναδεικνύει τη στενή σχέση τους και την παρουσία της δίπλα του μέχρι το τέλος.

Για την ίδια, η στιγμή αυτή αποτελεί ένα «δώρο», για το οποίο δήλωσε ότι θα τον ευχαριστεί πάντα. Η έκφραση ευγνωμοσύνης για μια τόσο οδυνηρή στιγμή υποδηλώνει την αξία που απέδιδε στην παρουσία της και στην αμοιβαία τους σύνδεση κατά τις κρίσιμες ώρες. Η ανάμνηση αυτή φαίνεται να της προσφέρει μια παρηγοριά μέσα στον πόνο της απώλειας.

Οι προκλήσεις μετά τον θάνατο

Η Δώρα Τσαμπάζη αναφέρθηκε επίσης στις πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετώπισε και κατάφερε να ξεπεράσει μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Περιέγραψε την πορεία της ως γεμάτη «δύσκολα, απίθανα» πράγματα, τα οποία δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα χρειαζόταν να βιώσει. Η δήλωσή της αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος των προκλήσεων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μόνη της.

Παρά τις αντιξοότητες, η ίδια τόνισε πως «πολλά κατάφερα χωρίς εσένα». Αυτή η φράση αναδεικνύει τη δύναμη και την ανθεκτικότητά της απέναντι στις νέες συνθήκες της ζωής της. Η πορεία της μετά την απώλεια χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να σταθεί στα πόδια της και να διαχειριστεί την καθημερινότητα, παρά το βαρύ πένθος.

Το ανεπλήρωτο κενό και οι ερωτήσεις των παιδιών

Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της ανάρτησης της Δώρας Τσαμπάζη αφορά την αδυναμία της να δώσει μια επαρκή απάντηση στα παιδιά τους σχετικά με την απουσία του πατέρα τους. «Ένα πράγμα όμως δεν έχω καταφέρει, να δώσω μια απάντηση που να αρκεί στα παιδιά μας, γιατί δεν γίνεται να ξανά ζωντανέψεις», έγραψε χαρακτηριστικά. Αυτή η εξομολόγηση αναδεικνύει τον αγώνα της να εξηγήσει το ανεξήγητο στα παιδιά της.

Η ίδια περιέγραψε πώς, παρά τις «υπερδυνάμεις» που νιώθει ότι απέκτησε για να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, σε αυτό το σημείο «γκρεμίζονται όλες». Η αδυναμία να απαντήσει στις παιδικές ερωτήσεις για την επιστροφή του πατέρα τους αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Η Δώρα Τσαμπάζη ολοκλήρωσε το μήνυμά της τονίζοντας την αίσθηση του κενού: «Γιατί πάντα σκέφτομαι αγαπημένε μου, ότι το ΚΕΝΟ σου δεν θα γεμίσει ποτέ».

Με πληροφορίες από: Reader