Η ήττα της Σλάβια Πράγας ενισχύει τις ελληνικές πιθανότητες για τη 10η θέση στην UEFA

Μια απρόσμενη νίκη της Σαμπάχ επί της Σλάβια Πράγας στο Champions League εκτόξευσε τις πιθανότητες της Ελλάδας να καταλάβει την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Το αποτέλεσμα αυτό πανηγυρίστηκε έντονα στη χώρα μας, καθώς μειώνει τις πιθανότητες της Τσεχίας να παραμείνει στη δέκατη θέση. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η κατάληψη της 10ης θέσης στο πενταετές ranking θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πορεία του πρωταθλητή Ελλάδας σε μελλοντικές σεζόν.

Η αναπάντεχη νίκη της Σαμπάχ

Η Σαμπάχ έγραψε ιστορία το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου στο Champions League, καθώς κατέγραψε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Παράλληλα, έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν που πανηγυρίζει «τρίποντο» στα αστέρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Θύμα του συλλόγου από το Μπακού ήταν η πρωταθλήτρια Τσεχίας, Σλάβια Πράγας. Αυτή η νίκη, αν και φαινομενικά άσχετη, είχε άμεσες επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές βαθμολογίες και τις πιθανότητες διαφόρων χωρών.

Σημαντική ώθηση για την Ελλάδα

Η ήττα της Σλάβια Πράγας πανηγυρίστηκε έντονα στην Ελλάδα, καθώς μείωσε τις πιθανότητες της Τσεχίας να παραμείνει στη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA κατά 6,5%. Ταυτόχρονα, αύξησε τις πιθανότητες της χώρας μας κατά 4,8%.

Επιπλέον, η Δανία είδε τις δικές της πιθανότητες να αυξάνονται κατά 1,6% μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ανακατανομή των πιθανοτήτων φέρνει την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση ενόψει της συνέχειας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή

Πλέον, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μεγάλο φαβορί για να καταλάβει τη 10η θέση στο πενταετές ranking της UEFA. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data σημειώνει πως η ήττα-σοκ της Σλάβια εκτόξευσε τις πιθανότητες της χώρας μας στο 59,1%.

Από την πλευρά τους, οι Τσέχοι περιορίζονται πλέον στο 24,1%. Σχεδόν ανύπαρκτες χαρακτηρίζονται οι πιθανότητες της Πολωνίας, η οποία, αν και προς το παρόν προηγείται ελαφρώς της Ελλάδας στην κατάταξη, αγωνίζεται με δύο λιγότερες ομάδες στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, η Δανία έχει κερδίσει έδαφος, έχοντας τέσσερις εκπροσώπους, όλοι στο Conference League, και τη δεδομένη στιγμή έχει περίπου 16% ποσοστό επιτυχίας.

Η σημασία της 10ης θέσης

Η κατάληψη της 10ης θέσης από την Ελλάδα στο τέλος της φετινής σεζόν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα σημαίνει πως ο πρωταθλητής Ελλάδας της σεζόν 2027-2028 θα προκριθεί αυτόματα στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2028-2029.

Η απευθείας πρόκριση σε αυτή τη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης προσφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά, για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η τρέχουσα κατάταξη

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η τρέχουσα κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ομάδων που παραμένουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

10. Τσεχία: 45.125 βαθμοί (με 4 από 5 ομάδες)

11. Πολωνία: 45.125 βαθμοί (με 2 από 5 ομάδες)

12. Ελλάδα: 45.012 βαθμοί (με 4 από 5 ομάδες)

13. Νορβηγία: 38.612 βαθμοί (με 4 από 5 ομάδες)

14. Δανία: 38.306 βαθμοί (με 4 από 4 ομάδες)

Με πληροφορίες από: Gazzetta