Οι Παντελής Κυραμαργιός και Νατάσα Φαίη Κοσμίδου παρουσιάζουν το «Παράξενο live»

Οι Παντελής Κυραμαργιός και Νατάσα Φαίη Κοσμίδου προσκαλούν το κοινό σε ένα «Παράξενο live» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο Καλλιρόης και αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, συνδυάζοντας στοιχεία μουσικού θεάτρου και stand up poetry. Οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, λόγια, ποίηση και χιούμορ, με επίκεντρο την έννοια του παράξενου.

Η φιλοσοφία του παράξενου

Η έννοια του παράξενου αποτελεί τον πυρήνα της παράστασης, καθώς οι δημιουργοί της την αναδεικνύουν ως μια αναγκαία στάση απέναντι στην κοινωνική νόρμα. Το να είναι κανείς «παράξενος» σήμερα θεωρείται ως η σωστή και ορθή αντίδραση απέναντι σε όσους αυτοαποκαλούνται μη παράξενοι. Ο «παράξενος» ζει σε έναν κόσμο που είναι ο ίδιος παράξενος, αλλά επιθυμεί να λογίζεται ως φυσιολογικός και σωστός.

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, ο παράξενος που δεν είναι πραγματικά παράξενος, αλλά επικίνδυνα λογικός και «σοβαρός», απειλεί τον αληθινά παράξενο. Αυτή η «λογική» στάση θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία, τη φαντασία, την τόλμη, την αλληλεγγύη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η παράσταση προτρέπει το κοινό να είναι παράξενο, ώστε να αντιστέκεται στο μη παράξενο και να επιβάλλει το μοναδικό παράξενο.

Ο χώρος της εκδήλωσης

Το «Παράξενο live» θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Καλλιρόης, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καλλιρρόης 10, σε κοντινή απόσταση από το μετρό «Ακρόπολη». Ο χώρος χαρακτηρίζεται ως μικρός, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και να αναδείξει την ιδέα του «παράξενου».

Το θέατρο βρίσκεται σε έναν δρόμο που οδηγεί σε λεωφόρους έντονης διασκέδασης, γεγονός που καθιστά την παρουσία ενός τέτοιου χώρου ακόμη πιο ιδιαίτερη. Η ύπαρξη του θεάτρου σε αυτή την τοποθεσία απαιτεί τολμηρούς, θαρραλέους καλλιτέχνες, που είναι πρόθυμοι να ξεδιπλώσουν και να μοιραστούν το «παράξενο» με το κοινό.

Το περιεχόμενο της παράστασης

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, όλα στην παράσταση είναι «παράξενα». Το «Παράξενο live» είναι ένας συνδυασμός μουσικού θεάτρου και stand up poetry, μια σύνθεση που κινείται πέρα από τα φαινομενικά ασύνδετα σχήματα. Η παράσταση περιλαμβάνει μουσική, λόγια, ποίηση και χιούμορ, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη εμπειρία για τους θεατές.

Στο πλαίσιο του live, γίνεται αναφορά και σε ένα «Παράξενο τραγούδι», το οποίο αποτελεί μέρος του δελτίου Τύπου της εκδήλωσης. Για την επιτυχή παρουσίαση ενός τόσο «σοβαρά παράξενου» εγχειρήματος στο κοινό, απαιτείται «χημεία» μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, καθώς και καλή προετοιμασία στα παρασκήνια και «ακόμα καλύτερη παραξενιά στο προσκήνιο».

Το καλλιτεχνικό δίδυμο

Οι Παντελής Κυραμαργιός και Νατάσα Φαίη Κοσμίδου αποτελούν το δίδυμο που φέρνει στη σκηνή το «Παράξενο live». Οι δύο καλλιτέχνες διαθέτουν την τόλμη, το θάρρος και τη «μπόλικη παραξενιά» που απαιτείται για να υλοποιήσουν μια τέτοια ιδέα. Η «χημεία» τους είναι καθοριστική για την παρουσίαση του ιδιαίτερου αυτού εγχειρήματος.

Η συνεργασία τους επιτρέπει να συγχρονίσουν και να παρουσιάσουν με σοβαρότητα το «παράξενο» στο κοινό που θα παρακολουθήσει την παράσταση. Η «όμορφη παραξενιά» τους αναμένεται να προσφέρει μια αξέχαστη βραδιά σε όσους επιλέξουν να παραστούν.

Πρόσκληση για μια «παράξενα» καλή βραδιά

Το κοινό καλείται να σημειώσει την ημερομηνία, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, και να κλείσει εισιτήριο για το «Παράξενο live». Η εκδήλωση στο Θέατρο Καλλιρόης προσφέρει μια ευκαιρία για ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, με μια «παράξενα» καλή εμπειρία ψυχαγωγίας. Οι Παντελής Κυραμαργιός και Νατάσα Φαίη Κοσμίδου περιμένουν τους θεατές για να μοιραστούν μαζί τους αυτή την ιδιαίτερη καλλιτεχνική πρόταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta