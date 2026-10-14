Μήνυμα του 112 στη Ρόδο για έντονα καιρικά φαινόμενα

Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στους πολίτες που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Η προειδοποίηση αφορούσε τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα, το μήνυμα του 112, το οποίο εστάλη στις 10:44 π.μ., καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η Πολιτική Προστασία συνέστησε επίσης την πιστή τήρηση των οδηγιών που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, με στόχο την ασφάλεια όλων εν μέσω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την εξέλιξη των φαινομένων. Η αυξημένη επαγρύπνηση κρίνεται αναγκαία, καθώς οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν αυξημένη ένταση σε σχεδόν ολόκληρο το νησί της Ρόδου.

Η κατάσταση στο νησί

Αυτή την ώρα, οι αναφορές από διάφορα σημεία της Ρόδου κάνουν λόγο για προβλήματα που εστιάζονται κυρίως σε πλημμυρισμένους δρόμους. Η κατάσταση αυτή καθιστά δύσκολες και ενδεχομένως επικίνδυνες τις μετακινήσεις, δικαιολογώντας την έκκληση για περιορισμό τους.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των πολιτών. Η προσοχή όλων θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Διακοπή κυκλοφορίας και ακυρώσεις δρομολογίων

Λόγω των σοβαρών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ανακοινώθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα. Η απόφαση αυτή ελήφθη για την προστασία των οδηγών και την αποτροπή ατυχημάτων σε ένα σημείο που ενδέχεται να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.

Επιπλέον, επηρεάστηκαν και οι δημόσιες συγκοινωνίες. Τα δρομολόγια των λεωφορείων στην περιοχή του Φαληρακίου ματαιώθηκαν, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι επιβάτες και οι οδηγοί, δεδομένης της κατάστασης του οδικού δικτύου και της έντασης των φαινομένων.

Κεραυνός έπληξε την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου

Παράλληλα με τα προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις, ένα απρόοπτο συνέβη και στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Από το πρωί, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του σταθμού βρίσκεται εκτός αέρα. Αιτία ήταν η πλήξη του σταθμού της Ρόδου από κεραυνό.

Την πληροφορία αυτή γνωστοποίησε η διευθύντρια της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Μαρία Βάλα, μέσω ανάρτησής της. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί λόγω της κακοκαιρίας, επηρεάζοντας και την ενημέρωση των πολιτών μέσω του τοπικού ραδιοφώνου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr