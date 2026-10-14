Τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα στην Εθνική Οδό

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου 2026, στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνων επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, με ένα ΙΧ αυτοκίνητο να πέφτει πάνω τους.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο όχημα, ωστόσο ο οδηγός του δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό. Το συμβάν ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η εμφάνιση άγριων ζώων στο οδικό δίκτυο.

Το περιστατικό στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων

Το βράδυ της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου 2026, η Εθνική Οδός Λάρισας – Τρικάλων έγινε το σκηνικό ενός τροχαίου ατυχήματος με πρωταγωνιστές αγριογούρουνα. Συγκεκριμένα, ένα κοπάδι ζώων προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία ενός διερχόμενου αυτοκινήτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, στην περιοχή της Λάρισας. Η αιφνίδια εμφάνιση της αγέλης στον δρόμο είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση με το διερχόμενο αυτοκίνητο, καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή του ατυχήματος από τον οδηγό.

Οι συνέπειες της σύγκρουσης

Από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου με τα αγριογούρουνα, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο όχημα. Οι εικόνες από το σημείο του συμβάντος αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με το αυτοκίνητο να έχει υποστεί φθορές.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου στάθηκε τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε καθόλου. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο μέσα στην αναστάτωση που προκλήθηκε από το περιστατικό.

Η κατάσταση των ζώων στο οδόστρωμα

Μετά τη σύγκρουση, αγριογούρουνα βρέθηκαν πεσμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Λάρισας – Τρικάλων. Οι εικόνες από το σημείο έδειχναν τα ζώα να κείτονται στον δρόμο, προκαλώντας προβληματισμό και αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Η παρουσία των ζώων στην άσφαλτο, σε συνδυασμό με την ώρα του συμβάντος, το βράδυ της Δευτέρας, συνέβαλε στην ένταση της κατάστασης. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με φυσικούς βιότοπους.

Αναστάτωση στην περιοχή της Πηνειάδας

Η αναστάτωση που προκλήθηκε από το τροχαίο δεν περιορίστηκε μόνο στον οδηγό του εμπλεκόμενου οχήματος, αλλά επεκτάθηκε και στους διερχόμενους οδηγούς. Το συμβάν στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, στη Λάρισα, προκάλεσε ανησυχία και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Η απρόσμενη εμφάνιση της αγέλης των αγριογούρουνων στον δρόμο, και η επακόλουθη σύγκρουση, δημιούργησε ένα σκηνικό που δεν είναι συνηθισμένο για τους χρήστες του οδικού δικτύου. Η ομαλοποίηση της κατάστασης απαιτούσε την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την απομάκρυνση των ζώων και την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos