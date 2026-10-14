Αυξήσεις συντάξεων 2027: Γιατί τα 20 ευρώ τον μήνα εξανεμίζονται – 6 στους 10 συνταξιούχους ζουν με κάτω από 1.000€

Με μια οριακή αύξηση που κινείται γύρω στο 2,8% ετοιμάζεται η κυβέρνηση να ενισχύσει τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2027. Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ αποτυπώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα για εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς η πλειονότητα των συνταξιούχων βρίσκεται εγκλωβισμένη σε αποδοχές που δεν επαρκούν για τα βασικά έξοδα του μήνα.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα ενοίκια εξαφανίζει κάθε ονομαστική αναπροσαρμογή, καθιστώντας την όποια ενίσχυση πρακτικά ανύπαρκτη για την κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων.

Οι επερχόμενες αυξήσεις του 2027

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο μηχανισμός υπολογισμού των αυξήσεων, ο οποίος βασίζεται στον μέσο όρο της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, οδηγεί σε μια οριζόντια μεικτή αύξηση 2,8% στις κύριες συντάξεις. Αυτή η αναπροσαρμογή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Στην πράξη, για τη μέση κύρια σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στα 869,17 ευρώ, η καθαρή αύξηση μεταφράζεται σε ένα ποσό μόλις 20 έως 24 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών.

Η επίδραση του πληθωρισμού

Το κύμα του πληθωρισμού αποτελεί τον βασικό παράγοντα που εξανεμίζει την όποια ονομαστική αύξηση. Ο πληθωρισμός στα βασικά είδη διατροφής και την ενέργεια τρέχει με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από την προβλεπόμενη αύξηση των συντάξεων. Οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών ανεβάζουν τον γενικό δείκτη άνω του 4%.

Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η όποια ονομαστική αύξηση εξανεμίζεται πριν καν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων, καθώς η αγοραστική δύναμη των χρημάτων μειώνεται συνεχώς λόγω των ανατιμήσεων.

Η «παγίδα» των κρατήσεων

Επιπλέον, τα ποσά που ανακοινώνονται ως αυξήσεις είναι μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα δουν στην τσέπη τους ακόμα μικρότερα ποσά, μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων κρατήσεων. Συγκεκριμένα, από το μεικτό ποσό της αύξησης αφαιρούνται οι κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες ανέρχονται στο 6%, καθώς και η παρακράτηση φόρου.

Ως αποτέλεσμα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα για τον συνταξιούχο είναι σημαντικά μικρότερο από την ονομαστική αύξηση, επιδεινώνοντας την οικονομική του κατάσταση.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ

Τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ, τα οποία αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026, αποδομούν το αφήγημα της σύγκλισης και αποτυπώνουν μια κοινωνία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων. Παράλληλα, αναδεικνύουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, το 57,18% των συνταξιούχων λαμβάνει κύρια σύνταξη γήρατος κάτω από τα 1.000 ευρώ. Μόλις το 42,82% του συνόλου των συνταξιούχων καταφέρνει να προσπεράσει αυτό το όριο, γεγονός που υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλειονότητα.

Αναλυτικά οι μέσες αποδοχές και η ηλικιακή κατανομή

Η μέση δαπάνη για την κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 869,17 ευρώ. Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, η μέση επικουρική ανέρχεται μόλις στα 196,08 ευρώ, ενώ το μέσο μέρισμα φτάνει τα 116,50 ευρώ. Αυτά τα ποσά δείχνουν το χαμηλό επίπεδο των συνολικών αποδοχών για πολλούς συνταξιούχους.

Σχετικά με την ηλικιακή κατανομή, η πλειονότητα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών συνταξιούχων συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ζώνη των 71–75 ετών, αναδεικνύοντας την δημογραφική σύνθεση του συνταξιοδοτικού πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki