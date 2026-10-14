Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος για τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας – Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας. Ο θάνατος της νεαρής γυναίκας αποδόθηκε σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που φέρεται να προμήθευσε τις μοιραίες ουσίες. Στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες και άλλα αντικείμενα.

Η σύλληψη και η ταυτοποίηση του κατηγορουμένου

Η σύλληψη του 22χρονου πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση βασίστηκε σε σχετικό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Από την ενδελεχή προανάκριση και τη συλλογή στοιχείων που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε ως το πρόσωπο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες στην άτυχη 20χρονη. Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως, οδηγώντας στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τα ευρήματα στην οικία του 22χρονου

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης και της έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη, MDMA, καθώς και φαρμακευτικά δισκία.

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, στην κατοχή του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και άλλα αντικείμενα, τα οποία δεν προσδιορίζονται περαιτέρω στις αρχικές πληροφορίες. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η υπόθεση της 20χρονης Χριστίνας

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μετά την παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής, η οποία αφορούσε τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας. Η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της το Σάββατο, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τον θάνατό της να προέρχεται από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 22χρονος φέρεται να ήταν ο προμηθευτής των μοιραίων ναρκωτικών ουσιών που οδήγησαν στον θάνατο την 20χρονη. Η σύνδεση αυτή αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της προανάκρισης που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Το ποινικό παρελθόν και η δικαστική πορεία

Σε βάρος του 22χρονου, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα, σχηματίστηκε επιπλέον αυτοτελής δικογραφία. Η δικογραφία αυτή αφορά παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί αρχικά στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και την πορεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis