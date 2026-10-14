Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ σήμερα, Τετάρτη, από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη, επηρεάζοντας σημαντικά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Ένταση ανέμων και πρόγνωση της ΕΜΥ

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), θα φτάσουν σε υψηλές εντάσεις.

Ειδικότερα, στο Αιγαίο, οι άνεμοι προβλέπεται να αγγίξουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη για πρόσκαιρη ενίσχυση, με την ένταση των ανέμων να φτάνει έως και τα 10 μποφόρ σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Αυτή η εξέλιξη καθιστά επικίνδυνη τη ναυσιπλοΐα και οδήγησε στην αναστολή των προγραμματισμένων δρομολογίων από τα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Εξαιρέσεις στα δρομολόγια

Παρά το γενικό απαγορευτικό απόπλου, ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο κατάφερε να αναχωρήσει κανονικά. Πρόκειται για το «Blue Star Delos», το οποίο απέπλευσε στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο εκτελεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο προς δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, συγκεκριμένα προς την Πάρο, τη Νάξο, τη Θήρα και την Ίο. Η αναχώρηση αυτή επιβεβαιώθηκε από το Λιμενικό Σώμα.

Η κατάσταση στον Αργοσαρωνικό κόλπο

Ιδιαίτερη εικόνα παρουσιάζει η κατάσταση στον Αργοσαρωνικό κόλπο, όπου οι θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζονται επίσης από τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα, δεν εκτελούνται όλα τα δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Αντιθέτως, όλα τα δρομολόγια που επρόκειτο να εκτελεστούν με υδροπτέρυγα έχουν ακυρωθεί και δεν πραγματοποιούνται σήμερα στον Αργοσαρωνικό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr