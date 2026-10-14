Μπόνους 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην περιφέρεια: Διευρύνεται το πρόγραμμα

Ένα μπόνους έως 10.000 ευρώ παρέχει το κράτος σε νοικοκυριά που αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο διαμονής και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές πιέσεις. Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επεκτείνεται σε νέες περιοχές, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας νέας αρχής σε περισσότερους πολίτες.

Νέες περιοχές στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας στον Έβρο. Πλέον, διευρύνεται και καλύπτει ακόμη δέκα Περιφερειακές Ενότητες. Στη νέα περίμετρο του προγράμματος εντάσσονται η Δράμα, η Φλώρινα, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Πέλλα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και η Θεσπρωτία.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση χορηγείται με την οριστική έγκριση της αίτησης. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή εγκατάστασης.

Μία νέα δυνατότητα που προσφέρεται είναι η προκαταβολή των πρώτων 5.000 ευρώ. Αυτό γίνεται προκειμένου να καλύπτονται άμεσα έξοδα που συνδέονται με τη μετακόμιση και τη νέα εγκατάσταση των δικαιούχων.

Στόχος του προγράμματος

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί σε περισσότερους πολίτες η δυνατότητα μιας νέας αρχής σε περιοχές που η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει πληθυσμιακά. Η προκαταβολή της πρώτης δόσης αποσκοπεί στην πρακτική στήριξη όσων αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο μονοπρόσωπα όσο και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Βασική προϋπόθεση είναι να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές. Η νέα κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως και δεύτερου βαθμού.

Δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται επίσης για Έλληνες πολίτες οι οποίοι, πριν από τη μετεγκατάστασή τους, κατοικούσαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη νέοι που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν μόνιμα στις περιοχές αυτές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Διαδικασία αιτήσεων και προθεσμία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό έως ότου συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 1.000 νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν θα υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr