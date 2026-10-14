Εξαπάτηση ηλικιωμένης στο Μαρούσι από «μαϊμού» υπαλλήλους κοινοχρήστων

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων, με ένα νέο κρούσμα να σημειώνεται στο Μαρούσι, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα απατεώνων. Οι δράστες παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων και κατάφεραν να αποσπάσουν από το σπίτι της θύματος χρήματα και χρυσές λίρες. Η λεία τους, σε αξία, ξεπέρασε τις 200.000 ευρώ, αφού μάλιστα γκρέμισαν τοίχο για να φτάσουν στην κρυψώνα.

Η προσέγγιση και η εξαπάτηση

Οι απατεώνες προσέγγισαν την ηλικιωμένη γυναίκα στο διαμέρισμά της στο Μαρούσι, χτυπώντας την πόρτα της. Για να κερδίσουν την είσοδο και την εμπιστοσύνη της, υποδύθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων. Ισχυρίστηκαν ότι είχαν έρθει στην πολυκατοικία για την είσπραξη κοινοχρήστων, ένα πρόσχημα που τους επέτρεψε να ξεκινήσουν συζήτηση με το θύμα.

Αφού εισήλθαν στο διαμέρισμα, οι δράστες έπιασαν κουβέντα με την ηλικιωμένη γυναίκα. Μετά από λίγη ώρα συζήτησης, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της. Αυτή η εμπιστοσύνη οδήγησε την γυναίκα να τους αποκαλύψει ένα προσωπικό της μυστικό: το σημείο του σπιτιού όπου έκρυβε τα χρήματά της και τις χρυσές λίρες.

Η κρυψώνα και η βίαιη αφαίρεση

Η ηλικιωμένη είχε επιλέξει να φυλάξει την περιουσία της σε μια κρύπτη, η οποία βρισκόταν μέσα σε έναν τοίχο ενός δωματίου του σπιτιού της. Επρόκειτο για ένα καλά κρυμμένο σημείο, το οποίο η γυναίκα θεωρούσε ασφαλές για τα τιμαλφή της. Ωστόσο, η αποκάλυψη αυτής της κρυψώνας στους απατεώνες έμελλε να αποβεί μοιραία για την περιουσία της.

Οι δράστες, μόλις πληροφορήθηκαν για την ύπαρξη της κρύπτης, δεν πτοήθηκαν από την προσπάθεια της γυναίκας να προστατεύσει τα υπάρχοντά της. Αντιθέτως, έδρασαν με αποφασιστικότητα και βία. Χρησιμοποίησαν μια βαριοπούλα για να σπάσουν τον τοίχο, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο όπου ήταν κρυμμένα τα χρήματα και οι λίρες.

Η μεγάλη λεία και η διαφυγή

Αφού γκρέμισαν τον τοίχο και αποκάλυψαν την κρύπτη, οι απατεώνες άρπαξαν όλα τα χρήματα και τις χρυσές λίρες που βρήκαν. Η συνολική αξία της λείας που κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, το οποίο περιλάμβανε τόσο μετρητά όσο και χρυσές λίρες, αποτελούσε την περιουσία της.

Μετά την αφαίρεση των τιμαλφών, οι δράστες αποχώρησαν ανενόχλητοι από το διαμέρισμα της ηλικιωμένης. Η πράξη τους ολοκληρώθηκε χωρίς να τους εμποδίσει κανείς, αφήνοντας πίσω τους την ηλικιωμένη γυναίκα εξαπατημένη και με σημαντική οικονομική απώλεια.

Συνεχιζόμενα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων

Τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων, όπως αυτό που σημειώθηκε στο Μαρούσι, δεν έχουν τέλος και αποτελούν ένα διαρκές φαινόμενο. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους και προσχήματα, όπως το να παριστάνουν υπαλλήλους εταιρειών, για να προσεγγίσουν και να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων πολιτών. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση.

Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στην περιοχή του Ψυχικού, όπου άτομα που υποδύονταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από σπίτι. Συγκεκριμένα, η λεία τους από το σπίτι στο Ψυχικό ανερχόταν σε 100.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενός οργανωμένου τρόπου δράσης αυτών των κυκλωμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki