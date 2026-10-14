Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Δύο νεκροί και 21 τραυματίες, μπαράζ διακοπών ρεύματος

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ενώ 21 τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης (13/10). Η επίθεση έπληξε επίσης έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό, οδηγώντας σε μπαράζ διακοπών στην παροχή ενέργειας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Επίθεση χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας» δεν δόθηκε πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τα ουκρανικά συστήματα εντόπισαν τους ρωσικούς πυραύλους μόνο όταν αυτοί είχαν πλησιάσει ήδη το Κίεβο. Ο κύριος στόχος της επίθεσης ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4, ο οποίος επλήγη. Παράλληλα, χτυπήθηκε και μια πολυκατοικία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, με διασώστες να επιχειρούν στο σημείο.

Απολογισμός θυμάτων και ζημιών

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 21, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Κλίτσκο ανέφερε επίσης ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει διακοπές στην παροχή ενέργειας, ως αποτέλεσμα των πληγμάτων σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τον CHPP-4 ως μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της πόλης. Η καταστροφή των ενεργειακών υποδομών έχει άμεσες συνέπειες για τους κατοίκους του Κιέβου, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διακοπές ρεύματος.

Στόχος οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως η Ρωσία στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία είχε υποστηρίξει μια «ενεργειακή εκεχειρία». Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως άδικη», καθώς οι Ρώσοι καταστρέφουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ενώ η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ουκρανική πλευρά, οι Ρώσοι ετοιμάζουν περαιτέρω εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς κοινότητας να μην παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε αυτές τις ενέργειες.

Διεθνείς αντιδράσεις και προειδοποιήσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας για «ενεργειακή εκεχειρία», δηλώνοντας πως «τα γεγονότα δείχνουν ότι οι Ρώσοι δεν θεωρούν ότι είναι δεσμευμένοι να τηρήσουν όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ». Ο Ζελένσκι κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να δουν τι συμβαίνει και ποιος είναι υπεύθυνος για τη συνέχιση του πολέμου.

Τέλος, ο πρόεδρος Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς και ενημέρωσε ότι η Ουκρανία εργάζεται για την αναπλήρωση των συστημάτων αεράμυνας με αντιβαλλιστικούς πυραύλους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας της χώρας έναντι των ρωσικών επιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki