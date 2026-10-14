Δολοφονία στη Γλυφάδα: Οκτώ σφαίρες και η έρευνα για τους κρανοφόρους

Ένας 52χρονος άνδρας, γνωστός στις αρχές με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», έπεσε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γλυφάδα, μετά από στυγερή δολοφονία. Οι δράστες τον πυροβόλησαν ενώ ήταν εν κινήσει, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ότι δέχθηκε συνολικά οκτώ σφαίρες. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ενέδρα και ο τρόπος δράσης

Η δολοφονία του 52χρονου σημειώθηκε μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σπίτι του στη Γλυφάδα. Οι ένοπλοι φέρεται να περίμεναν το θύμα να επιβιβαστεί στη μοτοσικλέτα του, τον ακολούθησαν και στη συνέχεια τον πλησίασαν αιφνιδιαστικά. Άνοιξαν πυρ εναντίον του, στοχεύοντας στο κεφάλι και στην πλάτη, ενώ το θύμα ήταν εν κινήσει.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι η επίθεση, η οποία έλαβε χώρα εν κινήσει, υποδηλώνει ότι το άτομο που πυροβόλησε ήταν ψύχραιμο και έμπειρο. Το σημείο της δολοφονίας δεν θεωρείται τυχαίο από τους αξιωματικούς, καθώς πιστεύουν ότι επιλέχθηκε επειδή αποτελεί ένα «τυφλό» σημείο, όπου δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση κάμερες ικανές να καταγράψουν ευκρινώς τη σκηνή.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο θύμα αποκάλυψε ότι έφερε συνολικά οκτώ σφαίρες. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν εφτά σφαίρες στην πλάτη του 52χρονου και μία στο κεφάλι. Το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ήταν διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος έχουν ήδη μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση. Οι ειδικοί αναμένεται να εξετάσουν τα ευρήματα για να εξακριβώσουν τυχόν συνδέσεις με άλλες υποθέσεις ή για να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το όπλο και τους δράστες.

Το προφίλ των δραστών και η διαφυγή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, οι εκτελεστές ήταν δύο άτομα. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, κατά τη διαφυγή τους, διακρίνονται να φορούν κράνη και σκούρα ρούχα. Παρόλο που δύο άτομα έχουν καταγραφεί, οι αστυνομικοί δεν έχουν αποκλείσει το σενάριο να υπήρχε και μια «αφανής» ομάδα υποστήριξης που να βοηθούσε τους δράστες.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που έχει αναλάβει την έρευνα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό της διαδρομής που ακολούθησαν οι εκτελεστές μετά την επίθεση. Βασικό ζητούμενο είναι να βρεθεί η πορεία τους μέχρι να φτάσουν σε έναν από τους δύο κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής, τη λεωφόρο Ποσειδώνος ή τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαφυγή τους.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και το παρελθόν του θύματος

Η έρευνα για τη δολοφονία του 52χρονου χαρακτηρίζεται από αστυνομικές πηγές ως πολύπλοκη. Ο λόγος είναι το παρελθόν του θύματος, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλούς πιθανούς «εχθρούς». Ο «Παπαγάλος» ήταν γνώριμος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η τελευταία «εικόνα» που είχε η Αστυνομία για εκείνον ήταν ότι απασχολούνταν στην «πόρτα» ενός μεγάλου νυχτερινού κέντρου που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο.

Πριν από αρκετά χρόνια, ο 52χρονος είχε κατηγορηθεί για περιστατικά βίας. Αυτά τα περιστατικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σχετίζονταν με την «επικυριαρχία» τόσο εντός όσο και εκτός των κερκίδων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι εκτελεστές γνώριζαν περίπου την ώρα που ο 52χρονος ξεκινούσε από το σπίτι του για να μεταβεί στο συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί, κάτι που τους επέτρεψε να οργανώσουν την ενέδρα.

Το μικροσκόπιο του ελληνικού FBI

Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, όπως χαρακτηρίζεται το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, έχουν μπει βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής όπου διαπράχθηκε η δολοφονία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υλικό που έχει καταγράψει τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, με στόχο να εντοπιστούν οι κινήσεις τους πριν και μετά την επίθεση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης υλικό από κάμερες για τα προηγούμενα 24ωρα πριν από τη δολοφονία. Θεωρούν ότι το σπίτο του 52χρονου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο της επίθεσης, ήταν υπό παρακολούθηση. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δράστες γνώριζαν λεπτομερώς τις κινήσεις του στόχου τους και επέλεξαν τον κατάλληλο χρόνο για να επιτεθούν αιφνιδιαστικά, ώστε να μην μπορέσει να αντιδράσει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis