Τραγωδία στη λεωφόρο Σχιστού: Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου του 2026, στη λεωφόρο Σχιστού, στο ύψος του Χαϊδαρίου. Ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε ένας 28χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη. Το συμβάν άφησε πίσω του έναν νεκρό και έναν ελαφρά τραυματισμένο, προκαλώντας ανησυχία για την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Το χρονικό και ο τόπος του δυστυχήματος

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στις 19:05 το απόγευμα της Τρίτης, μια ώρα κατά την οποία η κυκλοφορία των οχημάτων είναι συχνά αυξημένη. Η ακριβής τοποθεσία του δυστυχήματος ήταν στη λεωφόρο Σχιστού, στο ύψος της περιοχής του Χαϊδαρίου. Πρόκειται για έναν κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει σημαντικές περιοχές, καθιστώντας το σημείο ιδιαίτερα πολυσύχναστο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία δείχνουν ότι το τροχαίο συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς τον Πειραιά. Σε αυτό το ρεύμα, ένα ΙΧ όχημα, με οδηγό έναν άνδρα ηλικίας 28 ετών, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δύο άλλα αυτοκίνητα. Τα δύο αυτά οχήματα ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο της σύγκρουσης, περιμένοντας ενδεχομένως στην κίνηση ή για κάποιον άλλο λόγο.

Οι τραγικές συνέπειες της σύγκρουσης

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα 58 ετών. Ο άτυχος 58χρονος έχασε τη ζωή του επί τόπου, καθώς βρισκόταν μέσα σε ένα από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που δέχθηκαν την πρόσκρουση. Η απώλεια της ζωής του 58χρονου αποτελεί το πιο θλιβερό αποτέλεσμα του δυστυχήματος, βυθίζοντας σε πένθος τους οικείους του.

Εκτός από τον θανάσιμο τραυματισμό, υπήρξε και ένας ακόμη εμπλεκόμενος που τραυματίστηκε. Πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα από την πρόσκρουση. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο η εμπειρία του τροχαίου ήταν αναμφίβολα σοκαριστική για τον ίδιο και τους παρευρισκόμενους.

Η άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Παράλληλα, κλήθηκε και έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε ως αποστολή τη μεταφορά των εμπλεκομένων στο νοσοκομείο και την παροχή πρώτων βοήθειών.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 58χρονο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη χάσει τη ζωή του, σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες διαδικασίες. Επίσης, μετέφερε τον 51χρονο τραυματία, ο οποίος έλαβε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα για τα ελαφρά του τραύματα. Η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η σύλληψη του οδηγού και η έρευνα

Ο οδηγός του ΙΧ οχήματος, ο 28χρονος άνδρας που θεωρείται υπαίτιος για την πρόκληση του τροχαίου δυστυχήματος, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως ορίζει ο νόμος για τέτοιου είδους περιστατικά. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωγία.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση στη λεωφόρο Σχιστού. Η έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει φως σε κάθε πτυχή του δυστυχήματος, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες και να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Newsit