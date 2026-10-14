Σύλληψη 16χρονου με κάνναβη στη Γλυφάδα – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Ένας 16χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής σε πάρκο της Γλυφάδας, καθώς φέρεται να είχε κρύψει σαράντα συσκευασίες κάνναβης σε ένα δέντρο και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο ανήλικος προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη επίσης η 42χρονη μητέρα του, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό στο πάρκο της Γλυφάδας

Το περιστατικό που οδήγησε στις συλλήψεις εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας βρίσκονταν σε περιπολία εντός πάρκου της περιοχής. Εκεί, η προσοχή τους στράφηκε στον 16χρονο, καθώς παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις από μέρους του.

Οι αστυνομικοί έκριναν απαραίτητο να προχωρήσουν σε έλεγχο και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Ωστόσο, ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους. Αντίθετα, φέρεται να προέβη σε μια κίνηση απόκρυψης, κρύβοντας σε ένα δέντρο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Αμέσως μετά την ενέργειά του αυτή, επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο των αρχών.

Η καταδίωξη και η αντίσταση στη σύλληψη

Αντιλαμβανόμενοι την προσπάθεια διαφυγής του 16χρονου, οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν πεζή εντός του πάρκου. Μετά από σύντομη καταδίωξη, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να επιχειρήσουν τη σύλληψή του, προκειμένου να τον οδηγήσουν στο τμήμα για περαιτέρω ενέργειες. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, δεν ήταν απρόσκοπτη, καθώς ο ανήλικος προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να του περάσουν χειροπέδες και να τον θέσουν υπό κράτηση, ο 16χρονος φέρεται να τους επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές. Η αντίσταση αυτή είχε ως στόχο να αποτρέψει τη σύλληψή του και να αποφύγει την προσαγωγή του στις αρμόδιες αρχές.

Η ανακάλυψη των ναρκωτικών ουσιών

Μετά την ακινητοποίηση και τη σύλληψη του 16χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επισταμένο έλεγχο στο σημείο όπου είχε κρύψει τις συσκευασίες. Εκεί, εντόπισαν συνολικά σαράντα νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ναρκωτικές ουσίες, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές τους υποψίες.

Από την εξέταση των ουσιών που βρέθηκαν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 29 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 22 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την υπόθεση και την έρευνα των αρχών, οι ναρκωτικές ουσίες αυτές προορίζονταν για διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας, υποδεικνύοντας δραστηριότητα διακίνησης.

Σύλληψη και για τη μητέρα του ανηλίκου

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης και μετά τις εξελίξεις με τον 16χρονο, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 42χρονης μητέρας του. Η σύλληψη της μητέρας έγινε με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθώς φέρεται να μην είχε την απαιτούμενη επίβλεψη του παιδιού της, όπως ορίζει ο νόμος για τους γονείς ανηλίκων.

Με πληροφορίες από: Enikos