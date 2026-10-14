Νέα έρευνα ανατρέπει δεδομένα για την αυτοφαγία και τη γήρανση

Η αυτοφαγία αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό καθαρισμού που διαθέτουν τα κύτταρα, μέσω του οποίου απομακρύνουν κατεστραμμένες πρωτεΐνες και άλλα κυτταρικά απόβλητα. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη διάσπαση και επαναχρησιμοποίηση των συστατικών τους, προστατεύοντας τα κύτταρα από βλάβες και συνδέεται με την υγιή γήρανση. Μέχρι πρότινος, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η αυτοφαγία μειώνεται όσο μεγαλώνουμε, ωστόσο νέα έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη.

Ο μηχανισμός της αυτοφαγίας και η σημασία του

Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού διαθέτουν έναν ενσωματωμένο μηχανισμό αυτοκαθαρισμού, γνωστό ως αυτοφαγία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα κύτταρα απομακρύνουν αποτελεσματικά τις κατεστραμμένες πρωτεΐνες και άλλα άχρηστα κυτταρικά υπολείμματα. Στη συνέχεια, τα συστατικά αυτά διασπώνται και επαναχρησιμοποιούνται, συμβάλλοντας στη διατήρηση της κυτταρικής υγείας και λειτουργίας.

Η αυτοφαγία έχει αναγνωριστεί ως ένας κρίσιμος μηχανισμός που προστατεύει τα κύτταρα από διάφορες βλάβες και έχει συνδεθεί άμεσα με τη διαδικασία της υγιούς γήρανσης. Η δυσλειτουργία της, μάλιστα, έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση και την εξέλιξη σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και διάφορες νευροεκφυλιστικές διαταραχές.

Νέα επιστημονικά ευρήματα ανατρέπουν προηγούμενες αντιλήψεις

Μία πρόσφατη μελέτη, η οποία διεξήχθη από το Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών Sanford Burnham Prebys και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Aging Cell», έρχεται να αναθεωρήσει την προηγούμενη επικρατούσα άποψη σχετικά με την πορεία της αυτοφαγίας κατά τη διάρκεια της γήρανσης. Η έρευνα αυτή αμφισβητεί την ιδέα ότι η αυτοφαγία μειώνεται ομοιόμορφα όσο μεγαλώνουμε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών, η αυτοφαγία δεν ακολουθεί μία ενιαία και σταθερή πορεία καθώς περνούν τα χρόνια. Αντιθέτως, η δραστηριότητά της μπορεί να παρουσιάζει αυξομειώσεις, να παραμένει σταθερή ή ακόμα και να αυξάνεται, ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τον τύπο των κυττάρων που εξετάζονται, καθώς και το φύλο του ατόμου.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές συνέλεξαν και ανέλυσαν δείγματα αίματος και δέρματος από μία ομάδα υγιών εθελοντών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν ηλικία που κυμαινόταν από 23 έως 72 ετών. Επιπλέον, ένα μέρος των δερματικών κυττάρων που συλλέχθηκαν μετατράπηκε σε επαγόμενους νευρώνες, προκειμένου να εξεταστεί η διαδικασία της αυτοφαγίας σε τρεις διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, οι επιστήμονες μελέτησαν τη δραστηριότητα των γονιδίων που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με την αυτοφαγία. Παράλληλα, προχώρησαν σε άμεση μέτρηση του ρυθμού της αυτοφαγίας, μία προσέγγιση που τους επέτρεψε να διαπιστώσουν ότι η γονιδιακή έκφραση δεν αντανακλά πάντοτε με ακρίβεια την πραγματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου κυτταρικού μηχανισμού.

Διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και τον κυτταρικό τύπο

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πορεία της αυτοφαγίας, ανάλογα με το φύλο και τον κυτταρικό τύπο. Συγκεκριμένα, στους άνδρες συμμετέχοντες, παρατηρήθηκε μείωση της αυτοφαγίας στα κύτταρα του δέρματος καθώς αυξανόταν η ηλικία. Αντίθετα, στις γυναίκες, η δραστηριότητα της αυτοφαγίας στα δερματικά κύτταρα παρέμεινε σχετικά σταθερή με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, στους νευρώνες που προέρχονταν από γυναίκες, καταγράφηκε αύξηση της δραστηριότητας της αυτοφαγίας. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η διαδικασία της γήρανσης επηρεάζει την κυτταρική ανακύκλωση με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα όχι μόνο με τον συγκεκριμένο ιστό του σώματος, αλλά και με το φύλο του ατόμου.

Η σύνδεση της αυτοφαγίας με δείκτες υγείας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης είναι ότι η αυξημένη δραστηριότητα της αυτοφαγίας δεν συσχετίζεται απαραίτητα με καλύτερη κατάσταση υγείας. Στους συμμετέχοντες που ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω, παρατηρήθηκε μία συσχέτιση μεταξύ υψηλότερης δραστηριότητας αυτοφαγίας και δυσμενέστερων δεικτών σωματικής λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, στα κύτταρα του αίματος, η αυξημένη αυτοφαγία συνδέθηκε με χαμηλότερη αερόβια ικανότητα. Στα δερματικά κύτταρα, συσχετίστηκε με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Τέλος, στους επαγόμενους νευρώνες, παρατηρήθηκε σύνδεση με ασθενέστερη δύναμη λαβής, χαμηλότερο μεταβολισμό και υψηλότερο καρδιακό ρυθμό ηρεμίας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτές οι συσχετίσεις δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση, αλλά υποδεικνύουν ότι η επίδραση της αυτοφαγίας στην υγεία ενδέχεται να μεταβάλλεται με την ηλικία. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης προκαταρκτικά αποτελέσματα από μία μικρή πιλοτική έρευνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis