Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 18 μηνών σε ιδιοκτήτη πίτμπουλ που κατασπάραξε μαλτεζάκι και τραυμάτισε την ιδιοκτήτριά του

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ένας 38χρονος ιδιοκτήτης πίτμπουλ. Η καταδίκη αφορά περιστατικό που συνέβη τον Μάιο του 2024 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν το σκυλί του κατασπάραξε ένα μαλτέζ και τραυμάτισε την 57χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία προσπάθησε να προστατεύσει το μικρόσωμο ζώο της. Ο 38χρονος κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη εξ αμέλειας.

Η δικαστική απόφαση και οι κατηγορίες

Ο 38χρονος ιδιοκτήτης του πίτμπουλ, υπήκοος Βουλγαρίας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τριετή αναστολή, από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Η καταδίκη αφορά το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμέλειας.

Η κατηγορία αυτή προέκυψε μετά από μετατροπή της αρχικής δίωξης, η οποία ήταν για βαριά σωματική βλάβη με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος. Κατά τη διάρκεια της δίκης, αναγνωρίστηκε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, ο 38χρονος αθωώθηκε. Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ο ενδεχόμενος δόλος, όπως προβλεπόταν στην αρχική δίωξη που τον βάρυνε για αυτό το αδίκημα.

Το χρονικό της επίθεσης στον Εύοσμο

Το περιστατικό, που οδήγησε στις δικαστικές εξελίξεις, συνέβη τον Μάιο του 2024, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πίτμπουλ, το οποίο φυλασσόταν σε αυλή πολυχώρου επιχείρησης, κατάφερε να περάσει κάτω από την περίφραξη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι διαδοχικές επιθέσεις, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του μικρόσωμου σκύλου και στον τραυματισμό της ιδιοκτήτριάς του.

Η συγκλονιστική κατάθεση της παθούσας

Η 57χρονη ιδιοκτήτρια του μαλτέζ, η οποία υπέστη τραυματισμό, κατέθεσε στο Δικαστήριο περιγράφοντας λεπτομερώς τα γεγονότα. Ανέφερε ότι είχε βγάλει βόλτα το υπερήλικο σκυλάκι της, το οποίο αντιμετώπιζε δυσκολίες στην κίνηση, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε το πίτμπουλ.

Στην προσπάθειά της να προστατεύσει το κατοικίδιό της, το πήρε αγκαλιά και άρχισε να τρέχει προς το σπίτι της, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης λέγοντας: «Με πρόλαβε όμως το πίτμπουλ και με δάγκωσε, ενώ στη συνέχεια άρπαξε το σκυλάκι και το έσυρε σε απόσταση δεκάδων μέτρων με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του».

Μόνιμες συνέπειες και η υπεράσπιση του κατηγορουμένου

Η 57χρονη γυναίκα υπογράμμισε στο Δικαστήριο ότι ο τραυματισμός της ήταν σοβαρός και την οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση. Οι συνέπειες του τραυματισμού παραμένουν μόνιμες, κυρίως αισθητικής φύσεως, ενώ βιώνει και ενοχλήσεις, ειδικά κατά τις αλλαγές του καιρού.

Από την πλευρά του, ο 38χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε τρόπος να προβλέψει πως το σκυλί του θα έσκαβε κάτω από την περίφραξη για να διαφύγει.

Επίσης, δήλωσε ότι την ημέρα που συνέβη το περιστατικό, ο ίδιος απουσίαζε στο εξωτερικό, γεγονός που, κατά την υπεράσπισή του, τον καθιστούσε αδύναμο να αποτρέψει την επίθεση.

Αθώωση του αγορανομικά υπεύθυνου της επιχείρησης

Στο ίδιο δικαστήριο, εκτός από τον ιδιοκτήτη του πίτμπουλ, δικάστηκε και ένας 49χρονος συμπατριώτης του. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε την ιδιότητα του αγορανομικά υπεύθυνου της επιχείρησης, στον πολυχώρο της οποίας φυλασσόταν το επιτιθέμενο ζώο.

Με την ίδια δικαστική απόφαση, ο 49χρονος αθωώθηκε από το σύνολο των κατηγοριών που του είχαν απαγγελθεί, καθώς το δικαστήριο δεν βρήκε στοιχεία που να τον ενοχοποιούν για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit