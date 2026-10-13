Αρχαίο κανό 1.000 ετών ανακαλύφθηκε σε λίμνη του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ

Ένα ασυνήθιστο εύρημα περίμενε έναν δύτη που συμμετείχε σε εθελοντικές καταδύσεις για τον καθαρισμό της λίμνης Pewaukee στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Ο δύτης εντόπισε ένα μακρόστενο ξύλινο αντικείμενο, το οποίο έπειτα από εξέταση από ειδικούς, αποδείχθηκε ένα χειροποίητο κανό ηλικίας περίπου 1.000 ετών. Το σκάφος συνδέεται με τις αυτόχθονες κοινότητες που ζούσαν στην περιοχή κατά τον 10ο και τον 11ο αιώνα.

Ο δύτης και η ανακάλυψη στο βυθό

Ο Μαρκ Σάχτνερ, ένας έμπειρος δύτης, ήταν αυτός που έκανε την ανακάλυψη στον βυθό της λίμνης Pewaukee. Ο Σάχτνερ ασχολείται με τις καταδύσεις εδώ και περίπου δέκα χρόνια, συμμετέχοντας συχνά σε εθελοντικές δράσεις καθαρισμού λιμνών από απορρίμματα. Μαζί με άλλα μέλη της καταδυτικής ομάδας Four Seasons Dive Club, αναζητά συχνά παλιά γυάλινα μπουκάλια στον πυθμένα.

Στις 6 Μαΐου, ενώ βρισκόταν στη λίμνη Pewaukee, ο Σάχτνερ παρατήρησε ένα μακρόστενο αντικείμενο που του κίνησε αμέσως την περιέργεια. Όπως ανέφερε ο ίδιος στην εφημερίδα Wisconsin State Journal, ήταν πάντα σε επιφυλακή για τέτοια ευρήματα, καθώς δεν υπήρχαν συνήθως μεγάλοι κορμοί ξύλου στο συγκεκριμένο σημείο, εκτός αν επρόκειτο για κάποιο είδος καταφυγίου για ψάρια. Η μορφή του αντικειμένου ήταν πολύ εμφανής.

Η ταυτότητα του αρχαίου σκάφους

Αυτό που αρχικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα απλό κομμάτι ξύλου, αποδείχθηκε ένα σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα. Ο Μαρκ Σάχτνερ ενημέρωσε την Ταμάρα Τόμσεν, αρχαιολόγο της Ιστορικής Εταιρείας του Ουισκόνσιν, η οποία ανέλαβε την περαιτέρω διερεύνηση. Οι ειδικοί εξέτασαν το αντικείμενο και προχώρησαν σε επιστημονικές αναλύσεις για να προσδιορίσουν την ηλικία και τα χαρακτηριστικά του.

Έπειτα από τις αναλύσεις, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για ένα χειροποίητο κανό ηλικίας περίπου 1.000 ετών. Σύμφωνα με την Ιστορική Εταιρεία του Ουισκόνσιν, το σκάφος συνδέεται άμεσα με τις αυτόχθονες κοινότητες που κατοικούσαν στην περιοχή κατά τον 10ο και τον 11ο αιώνα, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο ζωής τους.

Χαρακτηριστικά και χρονολόγηση

Το αρχαίο σκάφος έχει μήκος 5,26 μέτρα και πλάτος περίπου 55 εκατοστά. Τα τοιχώματά του έχουν πάχος λίγο μεγαλύτερο από έξι εκατοστά, ενώ ο πυθμένας του φτάνει περίπου τα 12 εκατοστά. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι το κανό κατασκευάστηκε από ξύλο λευκής δρυός, ένα υλικό που χρησιμοποιούνταν ευρέως από τις αυτόχθονες κοινότητες της περιοχής.

Στην επιφάνεια του κανό εντοπίστηκαν σημάδια καύσης και απόξεσης. Αυτά τα σημάδια συνδέονται με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν για τη διαμόρφωση του ξύλου και την κατασκευή τέτοιων σκαφών στην αρχαιότητα. Η ραδιοχρονολόγηση, μια μέθοδος που επιτρέπει στους επιστήμονες να εκτιμήσουν την ηλικία οργανικών υλικών, έδειξε ότι το κανό χρονολογείται περίπου έναν αιώνα πριν από την έλευση της δεύτερης χιλιετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Wisconsin Public Radio, υπάρχει πιθανότητα περίπου 70% να χρησιμοποιούνταν μεταξύ των ετών 992 και 1049 μ.Χ.

Σημασία του ευρήματος και η κατάστασή του

Η ανακάλυψη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή. Πρόκειται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για το πρώτο κανό αυτού του τύπου που έχει εντοπιστεί στη λίμνη Pewaukee. Ωστόσο, παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες λίμνες του Ουισκόνσιν, μεταξύ των οποίων και η λίμνη Μεντότα, ενισχύοντας την κατανόηση της ιστορίας των αυτόχθονων πληθυσμών.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην ανακάλυψη είναι η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρέθηκε το κανό. Το σκάφος παρέμεινε σε καλή κατάσταση στον πυθμένα της λίμνης και είναι γεμάτο με ίζημα, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρησή του για χίλια περίπου χρόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta