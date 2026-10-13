Η ολονύκτια διαμαρτυρία των φοιτητών στο Σύνταγμα για τη στέγαση

Φοιτητές της Αθήνας πραγματοποιούν ολονύκτια συγκέντρωση με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για το οξύ πρόβλημα της στέγασης. Η πλατεία έχει μετατραπεί σε ένα «κάμπινγκ διαμαρτυρίας», με τους φοιτητές να στήνουν σκηνές και μεγάφωνα στην καρδιά της πρωτεύουσας, παρά τη βροχή. Η κινητοποίηση αυτή έρχεται ως απάντηση στο υπέρογκο κόστος σπουδών και την εκρηκτική κρίση που παρατηρείται στη φοιτητική στέγη.

Το «κάμπινγκ διαμαρτυρίας» στην πλατεία Συντάγματος

Η ολονύκτια παραμονή των φοιτητών στο Σύνταγμα αποτελεί μια έντονη μορφή διαμαρτυρίας, με στόχο να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το πρόγραμμα της κινητοποίησης περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, όπως μια πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί, οι φοιτητές σκοπεύουν να καταθέσουν τα αιτήματά τους, τα οποία χαρακτηρίζουν ως δίκαια, ρεαλιστικά και αναγκαία για τη σημερινή εποχή.

Παράλληλα, η ολονύκτια συγκέντρωση πλαισιώνεται από μια συναυλία, στην οποία συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών που στηρίζουν την προσπάθεια των φοιτητών είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ο Αλέξανδρος Κτιστάκης, η Cilia Katrali και οι Fundracar. Η παρουσία τους ενισχύει το μήνυμα των φοιτητών και την προσπάθειά τους να γίνουν οι φωνές τους ακουστές.

Οι λόγοι της κινητοποίησης και τα αιτήματα

Η Νίνα Νιφάκου, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), μίλησε για τους λόγους της κινητοποίησης. Όπως εξήγησε, οι φοιτητές πήραν τις σκηνές τους και κατέφθασαν στο Σύνταγμα μετά τα μαθήματά τους, ακολουθώντας αποφάσεις από δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας. Η κίνησή τους αυτή υπογραμμίζει την αίσθηση ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει» όσον αφορά το κόστος σπουδών.

Η κα Νιφάκου τόνισε ότι το κομμάτι της στέγασης έχει φτάσει «στο απροχώρητο». Πολλοί φοιτητές έρχονται να δουν τους διαμαρτυρόμενους, καθώς, όπως ανέφερε, «αφού δε μας ακούνε». Η κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα λάβει χώρα στις έξι η ώρα, έχει ως στόχο την κατάθεση των αιτημάτων, τα οποία οι φοιτητές θεωρούν πλήρως ρεαλιστικά και αναγκαία στο σήμερα.

Το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης

Το ζήτημα της στέγασης αποτελεί κεντρικό πυλώνα της διαμαρτυρίας, καθώς η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα δυσχερής. Η Νίνα Νιφάκου επισήμανε ότι αυτή η δυσκολία οδηγεί πολλούς νέους στο να αναγκάζονται ακόμα και να εγκαταλείψουν τις σχολές τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εκατοντάδες φοιτητές δεν εγγράφονται καν στη σχολή τους το πρώτο έτος, ακριβώς λόγω αυτών των ζητημάτων.

Η φοιτήτρια του ΠΑΔΑ έφερε ως παράδειγμα τη δική της περίπτωση, καθώς είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει φοιτητική εστία, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να καλούνται να πληρώνουν ενοίκια που φτάνουν τα 600 ευρώ για ένα στούντιο. Αυτό το κόστος καθιστά την επιβίωση και τις σπουδές έναν «δρόμο επιβίωσης» για τους φοιτητές.

Ευρύτερες οικονομικές δυσκολίες

Πέρα από το πρόβλημα της στέγασης, οι φοιτητές αναδεικνύουν και ένα ευρύτερο φάσμα οικονομικών δυσκολιών που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Επιπλέον, το κόστος της πανάκριβης βενζίνης και της ενέργειας επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό τους, δημιουργώντας ανησυχίες για το αν θα έχουν τη δυνατότητα να ζεσταθούν τον χειμώνα.

Οι φοιτητές τονίζουν επίσης ότι είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν για τη σίτιση, καθώς και για τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για τις σπουδές τους, βάζοντας όλα αυτά τα έξοδα από την τσέπη τους. Αυτό το συνολικό οικονομικό βάρος καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα πιεστική και δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή των σπουδών τους.

Η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες

Ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα που θίγουν οι φοιτητές είναι η ανεπαρκής κατάσταση των φοιτητικών εστιών. Όπως υπογραμμίστηκε, οι ήδη υπάρχουσες εστίες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν ούτε το 4% των αναγκών των φοιτητών. Αυτή η δραματική έλλειψη θέσεων στις εστίες αναγκάζει τους φοιτητές να αναζητούν λύσεις στην ελεύθερη αγορά, με τα γνωστά υπέρογκα ενοίκια.

Η Νίνα Νιφάκου επανέλαβε ότι οι φοιτητές γνωρίζουν την πραγματική αιτία πίσω από την έλλειψη πόρων για την κάλυψη των αναγκών τους. Όπως δήλωσε, «Ξέρουμε ότι όταν μας λένε πως δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψουν τις ανάγκες μας, λεφτ...». Η κινητοποίηση στο Σύνταγμα αποτελεί μια προσπάθεια να αναγκάσουν τους αρμόδιους να ακούσουν και να δώσουν λύσεις στα πιεστικά αυτά ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis