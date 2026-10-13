Η περιγραφή βυσματικής θητείας από φαντάρο αναστατώνει το Reddit

Μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Reddit, η οποία περιγράφει με λεπτομέρειες τη θητεία ενός φαντάρου που χαρακτηρίζεται ως «βύσμα», έχει προκαλέσει έντονο διάλογο και σχολιασμό μεταξύ των χρηστών. Η περιγραφή αυτή, γραμμένη με έναν ιδιαίτερο τρόπο, φέρεται να αποτυπώνει την ευνοϊκή μεταχείριση που μπορεί να αποκτήσει κάποιος στον στρατό, είτε μέσω γνωριμιών είτε λόγω συγκυριών. Το κείμενο, που μοιάζει με βιογραφικό, έχει αναστατώσει την κοινότητα του Reddit, πυροδοτώντας πλήθος αντιδράσεων.

Η «βυσματική» θητεία όπως την περιέγραψε ο φαντάρος

Ο χρήστης του Reddit που δημοσίευσε την περιγραφή της θητείας του, ξεκίνησε την υπηρεσία του ως επιλοχίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κατέληξε να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τρία διαφορετικά γραφεία: αυτό του Στρατοπέδου, του Διοικητή και τη γραμματεία της δικής του μονάδας. Πέρα από τα γραφειακά καθήκοντα, ο φαντάρος ανέφερε ότι συμμετείχε σε αρκετά μουσικά αγήματα κάθε εβδομάδα.

Επιπλέον, εκτελούσε κανονικά τις υπηρεσίες του, ειδικά στην αρχή της θητείας του, όταν δεν είχε ακόμα κάποιο «βύσμα». Περιέγραψε επίσης περιστατικά όπου αναγκάστηκαν να ξεχορταριάσουν τη μισή ταξιαρχία υπό συνθήκες καύσωνα, με 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό συνέβη επειδή ο ταξίαρχος θυμήθηκε και πέρασε από μια πύλη ή περιοχή του στρατοπέδου που ήταν γενικά εγκαταλελειμμένη και η άσφαλτος είχε μετατραπεί σε χωράφι. Το πρόβλημα αυτό έγινε ευθύνη του λόχου τους, καθώς ήταν ο πλησιέστερος στην εν λόγω περιοχή.

Η «εξέλιξη» εντός του στρατοπέδου

Ο ίδιος χρήστης υποστήριξε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του, είχε φτάσει σε σημείο να θεωρείται σχεδόν σαν λοχαγός εντός του στρατοπέδου. Αυτή η «εξέλιξη» οφειλόταν, όπως ανέφερε, στο ότι «έπαιξε τα χαρτιά του σωστά με τους από πάνω». Η περιγραφή της θητείας του είναι γραμμένη με έναν «πονηρό» τρόπο, ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα από έναν μη Έλληνα υποψήφιο εργοδότη, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα ψυχαγωγική για τους αναγνώστες.

Ένα σημείο της ανάρτησης που προκάλεσε σχόλια ήταν η φράση «έφτιαχνα το stuff του προσωπικού». Ένας άλλος χρήστης, ο @probablyforhuman, επισήμανε ότι πιθανότατα ο συντάκτης ήθελε να αναφέρει «έφτιαχνα το πρόγραμμα του προσωπικού», υποδεικνύοντας ένα «κραυγαλέο λάθος» στην διατύπωση. Ο ίδιος σχολιαστής παρατήρησε επίσης ότι ο αρχικός χρήστης «ούτε την αρίθμηση δεν έκανε σωστά».

Σχόλια και αντιδράσεις από την κοινότητα του Reddit

Η ανάρτηση δημιούργησε ένα εκτενές νήμα σχολιασμών, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες ή απόψεις σχετικά με το φαινόμενο του «βύσματος» στον στρατό. Ο χρήστης @northwind, για παράδειγμα, εξέφρασε την άποψη ότι αν οι ανώτεροι δουν ένα άτομο που μπορεί να αναλάβει ευθύνη και είναι καλός στη λήψη αποφάσεων, τότε «τα ρίχνουν όλα πάνω του». Αυτό, σύμφωνα με τον @northwind, μπορεί ενίοτε να είναι συμφέρον, ενώ άλλες φορές μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο.

Ο @northwind πρόσθεσε επίσης ότι όσοι καταλήγουν σε γραφεία είναι συχνά άτομα που επιθυμούν να αποφύγουν τις εκπαιδεύσεις πάση θυσία. Τα χαρακτήρισε ως «μυγοχέσματα» που είναι κατάλληλα μόνο για υποστήριξη IT, αλλά χρειάζονται πάντα κάποιο στέλεχος να τους καθοδηγεί, καθώς δεν διαθέτουν «διοικητική ικανότητα». Ως «διοικητική ικανότητα» περιέγραψε την ικανότητα να χειρίζεσαι τυχαίους τύπους που τηλεφωνούν και σου γκαρίζουν από άλλα στρατόπεδα, γνωρίζοντας ποιοι είναι και πώς να τους αντιμετωπίσεις.

Παραδείγματα και αντικρουόμενες εμπειρίες

Άλλος χρήστης, ο @skgdreamer, μοιράστηκε τη δική του εμπειρία, αναφέροντας ότι βρέθηκε σε γραφείο στον Έβρο χωρίς «βύσμα», απλώς επειδή κανείς άλλος δεν γνώριζε να χειρίζεται το Excel και το Outlook. Αργότερα, στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σε ένα έργο ψηφιοποίησης, καθώς κανένας άλλος δεν είχε παρόμοια εμπειρία. Αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύουν περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση σε γραφείο προέκυψε από την έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε άλλους.

Ωστόσο, ο @skgdreamer αναφέρθηκε και σε μια αντικρουόμενη περίπτωση: έναν τύπο με δύο διδακτορικά στη φυσική και την ατμόσφαιρα, ο οποίος αντί να σταλεί στην ΕΜΥ ή σε κάποια άλλη σχετική θέση, είχε τοποθετηθεί στο ΚΨΜ στον Έβρο. Ο χρήστης δήλωσε ότι δεν δικαιολογεί «το χάλι τους» σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος, ο @skgdreamer επισήμανε την ανάγκη να «φτιασιδώσει» κανείς την εμπειρία της θητείας του στο LinkedIn, ειδικά αν εργάζεται στο εξωτερικό, ακόμα κι αν η θητεία ήταν «μια αηδία».

Με πληροφορίες από: Reader