Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ληστών στη Γλυφάδα με τη μέθοδο του «σκασμένου λάστιχου»

Η Ελληνική Αστυνομία έθεσε τέλος στην εγχώρια δράση μιας διεθνούς εγκληματικής σπείρας ληστών, οι οποίοι προσέγγιζαν και ξάφριζαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «σκασμένου λάστιχου». Η εξάρθρωση της οργάνωσης και οι συλλήψεις μελών της πραγματοποιήθηκαν στη Γλυφάδα, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Η δράση της σπείρας εκτεινόταν σε διάφορες χώρες, με συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας για τη διάπραξη κλοπών.

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ και συλλήψεις στη Γλυφάδα

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία χαρακτηρίζεται από διεθνή δράση, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ οδήγησε στη σύλληψη δύο μελών της σπείρας, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί.

Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία είχε ως στόχο την πάταξη της δράσης της συγκεκριμένης ομάδας, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας. Οι συλλήψεις έλαβαν χώρα απογευματινές ώρες τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, σε μια περιοχή της Γλυφάδας. Πέραν των δύο βασικών μελών, συνελήφθη και ένα τρίτο άτομο, με αποτέλεσμα τη σχηματοποίηση δικογραφίας σε βάρος όλων των εμπλεκομένων.

Η μέθοδος του «σκασμένου λάστιχου» και ο «εγκληματικός τουρισμός»

Ο τρόπος δράσης των ληστών, γνωστός ως μέθοδος του «σκασμένου λάστιχου», ήταν συγκεκριμένος και αποτελούσε το modus operandi της σπείρας. Με αυτή τη μέθοδο, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τα οχήματα των ανυποψίαστων θυμάτων τους, δημιουργώντας συνθήκες που τους επέτρεπαν να πραγματοποιούν κλοπές. Η τεχνική αυτή τους επέτρεπε να εκμεταλλεύονται την προσοχή των οδηγών που στρεφόταν στο πρόβλημα του ελαστικού, προκειμένου να αφαιρέσουν αντικείμενα από το εσωτερικό του οχήματος.

Από τις αστυνομικές έρευνες προέκυψε ότι τα συλληφθέντα μέλη είχαν ενταχθεί σε μία ευρύτερη ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας. Αυτή η ομάδα χαρακτηριζόταν από τη μετακίνησή της προσωρινά μεταξύ διαφόρων χωρών, με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων. Το φαινόμενο αυτό έχει ονομαστεί «εγκληματικός τουρισμός», περιγράφοντας την οργανωμένη και προσωρινή μετακίνηση εγκληματιών για τη διάπραξη αδικημάτων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Οι κατηγορίες και τα ευρήματα των ερευνών

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και του επιπλέον ατόμου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία με μια σειρά σοβαρών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Αυτές οι κατηγορίες υπογραμμίζουν την πολυδιάστατη εγκληματική τους δράση.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, τόσο σε διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιούσαν ως προσωρινή κατοικία, όσο και σε σωματικές έρεψες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά στοιχεία. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διάφορες τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών. Τα κατασχεθέντα αυτά αντικείμενα αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην υπόθεση.

Εξιχνιασμένες υποθέσεις και διεθνείς διασυνδέσεις

Οι έως τώρα έρευνες των αστυνομικών αρχών έχουν οδηγήσει στην εξιχνίαση πέντε συνολικά υποθέσεων που σχετίζονται με τη δράση της σπείρας. Πιο συγκεκριμένα, έχουν διαλευκανθεί τρεις περιπτώσεις κλοπών και δύο απόπειρες κλοπών από οχήματα. Η δράση τους εντοπίζεται χρονικά από τις αρχές Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, περίοδο κατά την οποία διέπραξαν τις συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.

Η διεθνής διάσταση της οργάνωσης επιβεβαιώθηκε μέσω επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές. Από αυτή την επικοινωνία διακριβώθηκε ότι τα δύο εκ των συλληφθέντων μελών έχουν ιστορικό πολλαπλών συλλήψεων για παρόμοια αδικήματα στο εξωτερικό. Επιπλέον, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να διώκεται από τις ισπανικές Αρχές για αδικήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας καλά οργανωμένης και διασυνοριακής εγκληματικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Reader