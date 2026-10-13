Εντοπίστηκε Xanax στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη – Τέταρτη ουσία στην έρευνα για τον θάνατό του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία Xanax στο αίμα του τραγουδιστή. Το εύρημα αυτό προστίθεται στις ήδη εντοπισμένες ουσίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στις τέσσερις. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου του καλλιτέχνη.

Νέο εύρημα στις τοξικολογικές εξετάσεις

Οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την υπόθεση, συνεχίζονται και φέρνουν στο προσκήνιο νέα δεδομένα. Μετά την προποφόλη, τη μιδαζολάμη και τη φλουμαζενίλη, γνωστή και με την εμπορική ονομασία Anexate, εντοπίστηκε πλέον και το Xanax στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό το τέταρτο εύρημα προσθέτει νέα διάσταση στην έρευνα, περιπλέκοντας περαιτέρω τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι αρχές καλούνται τώρα να διερευνήσουν τον πιθανό ρόλο του Xanax και τη σχέση του με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η προσθήκη αυτής της ουσία στο μικροσκόπιο της έρευνας δημιουργεί νέα ερωτήματα, τα οποία οι αρμόδιοι επιστήμονες και οι δικαστικές αρχές προσπαθούν να απαντήσουν.

Εξηγήσεις για τις φαρμακευτικές ουσίες

Σχετικά με τις ουσίες που έχουν βρεθεί, ο Δημήτρης Γαλαντέρης παρείχε διευκρινίσεις για τη χρήση τους. Συγκεκριμένα, η μιδαζολάμη χορηγείται κυρίως ενέσιμα και συνδέεται με την καταστολή. Πρόκειται για μια ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε ιατρικά περιβάλλοντα για την επίτευξη ηρέμησης ή ύπνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η αλπραζολάμη, η οποία αποτελεί τη δραστική ουσία του Xanax, λαμβάνεται σε μορφή δισκίου. Η κύρια χρήση της αλπραζολάμης είναι η αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών. Η διαφορά στον τρόπο χορήγησης και στον πρωταρχικό σκοπό των δύο αυτών ουσιών αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται από τους ειδικούς.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Μέσω των δικηγόρων τους, επιχειρούν να δώσουν εξηγήσεις για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ιατροδικαστές και τη δικαιοσύνη να καλούνται να αξιολογήσουν όλα τα ευρήματα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας για να δοθούν πλήρεις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Η συλλογή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων είναι απαραίτητη για να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή.

Ερωτήματα και αναζήτηση απαντήσεων από τις αρχές

Οι αρχές εστιάζουν στην αναζήτηση απαντήσεων για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Διερευνάται ενδελεχώς ο ενδεχόμενος ρόλος του Xanax σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, καθώς και το πώς συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, στο επίκεντρο της επιστημονικής και δικαστικής έρευνας παραμένουν οι ιατρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Εξετάζεται με προσοχή εάν είχε ληφθεί το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, ποια στοιχεία προέκυψαν από αυτό και ποιες ακριβώς διαδικασίες ακολουθήθηκαν εντός του ιατρείου. Οι αρχές αναζητούν επίσης πληροφορίες για όσα συνέβησαν τις ημέρες και τις ώρες πριν από την πλασμαφαίρεση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως την αλληλουχία των γεγονότων.

Το πλαίσιο του τραγικού συμβάντος

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συνέβη κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στην περιοχή του Κολωνακίου. Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει εκτεταμένη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προσπαθούν να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Ιατροδικαστές και Δικαιοσύνη συνεργάζονται για να αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis