Σκηνές που θυμίζουν αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο Περιστέρι, όπου μια 41χρονη γυναίκα φέρεται να δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, με ατροπίνη. Η είδηση προκάλεσε σοκ, καθώς η δράση της γυναίκας αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος ο άνδρας με κάμερες που είχε τοποθετήσει στην κουζίνα του σπιτιού του. Η υπόθεση αφορά δύο πρώην συζύγους, οι οποίοι εδώ και οκτώ μήνες φέρεται να βρίσκονται σε διαμάχη.

Η αποκάλυψη μέσω καμερών ασφαλείας

Ο 41χρονος γιατρός είχε οδηγηθεί δύο φορές στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης και είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάποιος εισερχόταν στο σπίτι του χωρίς την άδειά του. Αυτό τον οδήγησε στην απόφαση να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό της οικίας του, μια κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Την περασμένη Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ο γιατρός φέρεται να εντόπισε μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης την πρώην σύζυγό του να κινείται στην κουζίνα του σπιτιού και να τοποθετεί ύποπτη ουσία σε τρόφιμα. Ο ίδιος παρακολουθούσε το βίντεο, χωρίς η γυναίκα να το γνωρίζει.

Οι κινήσεις της 41χρονης στην κουζίνα

Το βίντεο που φέρνει στο φως τις κινήσεις της γυναίκας την καταγράφει στην κουζίνα του σπιτιού του πρώην συζύγου της. Η 41χρονη εμφανίζεται με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα βρισκόταν μόνη της στο σπίτι, έχοντας στην κατοχή της ένα κλειδί που φέρεται να είχε αποκτήσει παράνομα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην κουζίνα, η κατηγορούμενη φέρεται να έριχνε κάποια ουσία σε διάφορα τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως το αλάτι, το πιπέρι και το μέλι. Επίσης, φέρεται να τοποθετούσε την ύποπτη ουσία σε διάφορα δοχεία και βάζα που βρίσκονταν στον χώρο. Ο 41χρονος στην καταγγελία του στις αρχές ανέφερε ότι την είδε «με σύριγγα να ρίχνει σε τρόφιμα και νερό άγνωστες ουσίες».

Το ιστορικό των σχέσεων και οι υποψίες

Ο 41χρονος γιατρός και η ιατρική επισκέπτης, πρώην σύζυγοι, αποφάσισαν να χωρίσουν μετά τη γέννηση του παιδιού τους, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν. Ωστόσο, οι σχέσεις τους αντί να βελτιωθούν, πήραν άλλη τροπή και οδήγησαν το πρώην ζευγάρι σε διαμάχη. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση από το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σπίτι πήγαινε και το ανήλικο παιδί τους.

Οι υποψίες του γιατρού ξεκίνησαν αφού ένιωθε περίεργα μετά το φαγητό. Ένα γεύμα σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, παρουσία του παιδιού τους, φέρεται να ήταν καθοριστικό. Εκεί, ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να αισθάνεται δυσφορία και διαμαρτυρήθηκε στους υπεύθυνους του καταστήματος. Από τις κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού, ο ίδιος φέρεται να εντόπισε τη γυναίκα να ρίχνει ένα υγρό στο ποτό του, γεγονός που επιβεβαίωσε τις υποψίες του και τον οδήγησε στην εγκατάσταση καμερών στο σπίτι του.

Η επέμβαση των αρχών

Γύρω στις 7:30 το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, ο 41χρονος γιατρός κάλεσε τις αστυνομικές αρχές. Ανέφερε ότι από την κρυφή κάμερα που είχε τοποθετήσει στο εσωτερικό του σπιτιού, είδε την πρώην σύζυγό του να μπαίνει μέσα σε αυτό και να ρίχνει υγρό σε τρόφιμα. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε, κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πριν από κάποιους μήνες.

Οι καταγγελίες που έγιναν το βράδυ της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου 2026, συνθέτουν ένα μυστήριο με αρκετούς γρίφους, ενώ οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους τα βίντεο-ντοκουμέντα που καταγράφουν τις κινήσεις της γυναίκας.

Η ουσία ατροπίνη και η κάλυψη ιχνών

Η ουσία που φέρεται να χρησιμοποιούσε η 41χρονη είναι η ατροπίνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το να ρίξεις ατροπίνη δεν είναι κάτι τόσο επικίνδυνο ώστε να χρειάζονται όλα αυτά τα μέτρα κάλυψης. Ωστόσο, η γυναίκα φαίνεται ότι ήθελε να καλύψει πλήρως τα ίχνη της, χρησιμοποιώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια μίας χρήσης, καθώς και προσέχοντας πολύ να μην αφήσει αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να την ενοχοποιήσουν.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ουσία που χρησιμοποιήθηκε και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα τα φερόμενα περιστατικά δηλητηρίασης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis