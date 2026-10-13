Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα που έκλεβε χρήματα από αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού»

Μια διεθνής εγκληματική ομάδα, η οποία ειδικευόταν σε κλοπές χρημάτων από αυτοκίνητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού», εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο εκ των οποίων διώκονταν με ένταλμα, βάζοντας τέλος στη δράση της σπείρας που είχε απλώσει τα πλοκάμια της και εκτός Ελλάδος. Η ομάδα κατηγορείται για τρεις κλοπές και δύο απόπειρες που διαπράχθηκαν από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, κυρίως στην περιοχή της Γλυφάδας.

Η μεθοδολογία του «σκασμένου ελαστικού» και ο «εγκληματικός τουρισμός»

Η διεθνής συμμορία είχε αναπτύξει έναν συγκεκριμένο και οργανωμένο τρόπο δράσης για την αφαίρεση χρημάτων από οχήματα. Αρχικά, τα μέλη της ομάδας παρακολουθούσαν τραπεζικά καταστήματα, εντοπίζοντας πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Στη συνέχεια, προκαλούσαν φθορά σε ένα από τα ελαστικά του οχήματος του υποψήφιου θύματος και το ακολουθούσαν διακριτικά μέχρι ο οδηγός να αναγκαστεί να σταματήσει για να αλλάξει το λάστιχο.

Εκείνη τη στιγμή, ένα μέλος της ομάδας πλησίαζε τον οδηγό, προσφέροντας δήθεν βοήθεια, με σκοπό να του αποσπάσει την προσοχή. Ταυτόχρονα, ένας συνεργός του προσέγγιζε το όχημα από την άλλη πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του την τσάντα που περιείχε τα χρήματα της ανάληψης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα δύο μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, η οποία μετακινούνταν μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του λεγόμενου «εγκληματικού τουρισμού».

Οι συλλήψεις και οι βαρύτατες κατηγορίες

Οι συλλήψεις των τριών ατόμων πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, κοντά σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε βάρος των δύο μελών της οργάνωσης, καθώς και σε βάρος του τρίτου ατόμου που συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η ακριβής διάσταση της δράσης που είχαν αναπτύξει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία, η μέθοδος του «σκασμένου ελαστικού», σημειώνεται πως είναι ευρέως διαδεδομένη σε διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Πλαστά έγγραφα και διεθνείς διασυνδέσεις

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα. Αυτά τα πλαστά έγγραφα χρησιμοποιούνταν τόσο κατά τις μετακινήσεις τους μεταξύ χωρών, όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου διέμεναν προσωρινά, καθώς και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Επιπλέον, από την επικοινωνία με αλλοδαπές Αρχές, προέκυψε ότι τα δύο μέλη της ομάδας έχουν συλληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα σε διάφορες χώρες, όπως η Ισπανία, η Νορβηγία, η Γαλλία και η Γερμανία. Ένας εκ των συλληφθέντων μάλιστα διώκεται από τις ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της εγκληματικής τους δράσης.

Εξιχνιασμένες υποθέσεις και βίντεο από τη δράση

Από τις έως τώρα έρευνες της αστυνομίας, έχουν εξιχνιαστεί συνολικά τρεις περιπτώσεις κλοπών και δύο απόπειρες κλοπών από οχήματα. Τα αδικήματα αυτά διαπράχθηκαν από τις αρχές Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 7.500 ευρώ. Η δράση της διεθνούς συμμορίας αποτυπώνεται και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, φαίνεται ένα μέλος της οργάνωσης να βρίσκεται δίπλα σε ένα όχημα-στόχο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου βγαίνει από το ΙΧ του, το οποίο έχει σταθμεύσει δίπλα στον δρόμο. Ο κακοποιός πλησιάζει επιφυλακτικά και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ανοίγει ελάχιστα την πίσω δεξιά πόρτα του οχήματος, με σκοπό αυτή να παραμείνει ανοιχτή όταν απομακρυνθεί ο οδηγός. Περίπου ένα λεπτό μετά, εμφανίζεται ένας δεύτερος κακοποιός, ο οποίος με μεγάλη προσοχή και κοιτάζοντας γύρω του, ανοίγει την πίσω πόρτα, μπαίνει στο ΙΧ, ψάχνει σχολαστικά, κλείνει την πόρτα και αποχωρεί αμέριμνος με τα χέρια στις τσέπες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki