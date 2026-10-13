Επέστρεψαν στην Ελλάδα 22 αρχαιότητες που είχαν εξαχθεί παράνομα στο Ισραήλ

Αρχαιότητες που είχαν εξαχθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψαν στη χώρα μας από το Ισραήλ. Συνολικά 22 αρχαία αντικείμενα επαναπατρίστηκαν, παραδοθέντα στην Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η τελετή επαναπατρισμού στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η επίσημη τελετή για τον επαναπατρισμό των 22 αρχαιοτήτων έλαβε χώρα στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υποδέχθηκε η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, η οποία και παρέδωσε τα αρχαία αντικείμενα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο διευθυντής της Μονάδας Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Αμίρ Γκανόρ. Η επιστροφή των αντικειμένων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Τα αρχαία αντικείμενα που επαναπατρίστηκαν

Οι 22 αρχαιότητες που επέστρεψαν στην Ελλάδα είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τις ισραηλινές αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δεκαπέντε αγγεία αττικής προέλευσης, τα οποία χρονολογούνται στην αρχαϊκή και κλασική εποχή.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έντεκα μελανόμορφα, τρία ερυθρόμορφα και ένα μελαμβαφές αγγείο. Επιπλέον, επαναπατρίστηκαν έξι αγγεία από κορινθιακά εργαστήρια των αρχαϊκών χρόνων, καθώς και ένα χάλκινο γυναικείο αγαλματίδιο, για το οποίο η αυθεντικότητά του αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω.

Οι δηλώσεις της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Απευθυνόμενη στην Ισραηλινή πρέσβη, η κυρία Μενδώνη τόνισε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και διαρκή ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Αυτή η ευθύνη, όπως εξήγησε, δεν περιορίζεται μόνο στη διαφύλαξη και ανάδειξη των μνημείων και των πολιτιστικών αγαθών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Αντιθέτως, επεκτείνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης. Περιλαμβάνει επίσης τη διευκόλυνση και τον επαναπατρισμό παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στη διαμόρφωση και εφαρμογή των διεθνών πολιτικών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Υπουργός Πολιτισμού εξήγησε ότι η παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών συχνά αποτελεί δραστηριότητα οργανωμένων διεθνικών εγκληματικών δικτύων. Σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων, αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να συνδέεται ακόμα και με τη χρηματοδότηση ένοπλων και τρομοκρατικών οργανώσεων. Η λεηλασία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, οι λαθραίες ανασκαφές και η απομάκρυνση πολιτιστικών αγαθών από το ιστορικό και αρχαιολογικό τους πλαίσιο στερούν από τους λαούς αναντικατάστατα τεκμήρια της ιστορίας και της συλλογικής τους μνήμης.

Η κυρία Μενδώνη υπογράμμισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιστρέφει αρχαιότητες στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, όπως ανέφερε, αποτελεί την αφετηρία μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι η διεθνής συμπόρευση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση αυτού του μείζονος εγκλήματος.

Η συγκίνηση της πρέσβη του Ισραήλ

Από την πλευρά της, η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συνδρομή της χώρας της στην απόδοση των αρχαίων αντικειμένων. Η κυρία Γιανάι σημείωσε ότι η επαφή με αυτά τα αρχαία έργα συνδέει ζωντανά τις σύγχρονες γενιές με το παρελθόν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από: Reader