Ελεύθερος με όρους ο 20χρονος φίλος της κοπέλας που πέθανε από MDMA – Συνελήφθη ο 22χρονος φερόμενος προμηθευτής

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος φίλος της συνομήλικης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από χρήση MDMA. Ο νεαρός κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Την ίδια ώρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 22χρονου, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τη ναρκωτική ουσία στον 20χρονο κατηγορούμενο.

Απολογία και απελευθέρωση του 20χρονου

Ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, ο οποίος βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του, ο οποίος επήλθε μετά τη χρήση MDMA.

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της 20χρονης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Οι δύο νέοι βρίσκονταν σε νυχτερινή έξοδο σε έναν πολυχώρο στην περιοχή της Θέρμης, όπου φέρεται να έγινε η χρήση της ναρκωτικής ουσίας.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο νεαρός φέρεται να εμφανίστηκε βαθιά συντετριμμένος από τον θάνατο της φίλης του. Αρνήθηκε κατηγορηματικά τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται, αυτή της θανατηφόρας έκθεσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως κακούργημα.

Στην υπερασπιστική του γραμμή, ο 20χρονος ανέφερε ότι η άτυχη κοπέλα κατανάλωσε τη ναρκωτική ουσία με δική της πρωτοβουλία. Υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το τραγικό αποτέλεσμα και τον θάνατό της. Πέραν του κακουργήματος, διώκεται και για πλημμελήματα που αφορούν την προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία του χρήση.

Οι περιοριστικοί όροι της απελευθέρωσης

Η απελευθέρωση του 20χρονου αποφασίστηκε με σύμφωνη γνώμη τόσο του εισαγγελέα όσο και της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Για να παραμείνει ελεύθερος, του επιβλήθηκαν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι, τους οποίους οφείλει να τηρεί.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν την υποχρεωτική εμφάνισή του δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του. Επιπλέον, του απαγορεύτηκε ρητά η έξοδος από τη χώρα, μέτρο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της παρουσίας του στις δικαστικές αρχές.

Σύλληψη του φερόμενου προμηθευτή

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην υπόθεση του 20χρονου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε μία σημαντική σύλληψη. Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο 22χρονος φέρεται να είναι το άτομο που προμήθευσε τη ναρκωτική ουσία MDMA στον 20χρονο κατηγορούμενο. Η προμήθεια αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας νυχτερινής εξόδου, όπου ο 20χρονος διασκέδαζε με την φίλη του που λίγο αργότερα κατέληξε.

Κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών

Εις βάρος του 22χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία της υπόθεσης. Το ένταλμα αφορά ένα σοβαρό κακούργημα, αυτό της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά ουσίες που είναι ικανές να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή ακόμα και θάνατο. Η εξέλιξη αυτή δίνει μια νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου της 20χρονης, εστιάζοντας στην αλυσίδα προμήθειας των ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από: Enikos