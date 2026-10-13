«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

Λεπτομέρειες από τις τελευταίες στιγμές δύο ανδρών, του 21χρονου Αλιρεζά Ραϊσί και του 25χρονου Αλιρεζά Σεπαχί, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αγχόνη στις 5 Οκτωβρίου, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Ο νεαρός Ραϊσί, λίγο πριν την εκτέλεσή του, προσπάθησε να παρηγορήσει τον πατέρα του κατά την τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία, λέγοντάς του «Μην κλαις, μπαμπά». Παράλληλα, η ιστορία του Σεπαχί είχε ήδη προσελκύσει τη διεθνή προσοχή λόγω ενός γάμου που τέλεσε μέσα στη φυλακή, μόλις μία ημέρα πριν από την εκτέλεσή του.

Οι εκτελέσεις των δύο ανδρών στις 5 Οκτωβρίου

Στις 5 Οκτωβρίου, δύο άνδρες, ο Αλιρεζά Ραϊσί και ο Αλιρεζά Σεπαχί, οδηγήθηκαν στην αγχόνη. Ο Αλιρεζά Ραϊσί ήταν 21 ετών, ενώ ο Αλιρεζά Σεπαχί ήταν 25 ετών. Η εκτέλεση των δύο ανδρών έλαβε χώρα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές. Οι περιπτώσεις τους, αν και με διαφορετικά στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή, συνδέονται με τις τελευταίες στιγμές τους πριν την εκτέλεση.

Η διαδικασία της εκτέλεσης, κατά την οποία οδηγήθηκαν στην αγχόνη, αφορά και τους δύο άνδρες. Ο 21χρονος Αλιρεζά Ραϊσί και ο 25χρονος Αλιρεζά Σεπαχί αποτελούν τα πρόσωπα των οποίων οι τελευταίες ώρες και πράξεις αποκαλύφθηκαν, προσφέροντας μια εικόνα των γεγονότων που προηγήθηκαν της εκτέλεσής τους στις 5 Οκτωβρίου.

Τα λόγια παρηγοριάς του Αλιρεζά Ραϊσί στον πατέρα του

Λίγο πριν οδηγηθεί στην αγχόνη, ο 21χρονος Αλιρεζά Ραϊσί είχε μια τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο πατέρας του βρισκόταν σε κατάσταση κλάματος, εκφράζοντας την οδύνη του για την επικείμενη εκτέλεση του γιου του. Ο νεαρός Ραϊσί, παρά την δική του δύσκολη θέση, προσπάθησε να παρηγορήσει τον πατέρα του.

Στην προσπάθειά του να προσφέρει παρηγοριά, ο 21χρονος Αλιρεζά Ραϊσί απηύθυνε στον πατέρα του τα λόγια «Μην κλαις, μπαμπά». Αυτά τα λόγια αποτελούν τα τελευταία που ακούστηκαν από τον νεαρό πριν οδηγηθεί στην αγχόνη, όπως αποκαλύπτεται από τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με την τελευταία του τηλεφωνική επικοινωνία.

Η ιστορία του Αλιρεζά Σεπαχί και ο γάμος στη φυλακή

Η περίπτωση του 25χρονου Αλιρεζά Σεπαχί είχε ήδη τραβήξει τη διεθνή προσοχή πριν από την εκτέλεσή του στις 5 Οκτωβρίου. Το γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον ήταν ο γάμος που τέλεσε μέσα στη φυλακή, μόλις μία ημέρα πριν οδηγηθεί στην αγχόνη. Αυτός ο γάμος πραγματοποιήθηκε δια τηλεφώνου, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη διάσταση στην ιστορία του.

Η σύντροφος του Αλιρεζά Σεπαχί, με την οποία τέλεσε τον γάμο, ήταν επίσης κρατούμενη. Ο τηλεφωνικός γάμος τους έλαβε χώρα μία ημέρα πριν από την εκτέλεση του Σεπαχί, ο οποίος ήταν 25 ετών. Η ιστορία του Σεπαχί, με τον γάμο του μέσα στη φυλακή και την επικείμενη εκτέλεσή του, ήταν αυτή που τράβηξε τη διεθνή προσοχή, καθιστώντας την περίπτωση του ξεχωριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta