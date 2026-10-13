Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση της 41χρονης γυναίκας στο Περιστέρι, η οποία φέρεται να δηλητηρίαζε αργά τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η γυναίκα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «γυναίκα αράχνη», χορηγούσε στον άνδρα ατροπίνη μέσω της τροφής του. Κατά τη σύλληψή της, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στην κατοχή της διάφορα ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα ευρήματα κατά τη σύλληψη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κατά τη στιγμή της σύλληψης της 41χρονης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα. Κατά την έρευνα αυτή, εντοπίστηκε στην κατοχή της ποσότητα ατροπίνης, καθώς και άλλα ιατρικά εφόδια. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν ιατρικές μάσκες, γάντια και σύριγγες.

Όλα τα παραπάνω ευρήματα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Η παρουσία αυτών των αντικειμένων στην κατοχή της γυναίκας προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προμηθεύτηκε και τον τρόπο χρήσης τους, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η δράση της ατροπίνης και η χρήση της

Σχετικά με την ουσία που φέρεται να χρησιμοποιούσε η 41χρονη, ο Δρ. Αριστομένης Θανόπουλος, γενικός χειρούργος, παρείχε διευκρινίσεις. Ο Δρ. Θανόπουλος εξήγησε ότι η ατροπίνη αποτελεί ένα φάρμακο πρώτης γραμμής στην ιατρική. Χρησιμοποιείται ευρέως σε χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χορήγηση ατροπίνης γίνεται όταν οι καρδιακοί ρυθμοί του ασθενούς πέφτουν. Ωστόσο, ο Δρ. Θανόπουλος τόνισε ότι σε μεγάλες δοσολογίες, η ατροπίνη μετατρέπεται σε δηλητήριο. Επίσης, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα αυστηρά νοσοκομειακό φάρμακο, το οποίο δεν κυκλοφορεί ελεύθερα στην αγορά, γεγονός που θέτει ερωτήματα για την προέλευσή του στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι νομικές προεκτάσεις της υπόθεσης

Το νομικό σκέλος της υπόθεσης ανέλυσε ο δικηγόρος Γιώργος Γεωργόπουλος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Γεωργόπουλου, η 41χρονη γυναίκα αναμένεται να διωχθεί για κακούργημα. Πιο συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι η κατηγορία που θα αντιμετωπίσει είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των κακουργημάτων.

Ο κ. Γεωργόπουλος σημείωσε επίσης ότι η έρευνα των αρχών μπορεί να «ανοίξει τη βεντάλια». Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές θα αναζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο η 41χρονη προμηθεύτηκε την ουσία. Θα διερευνηθεί σίγουρα η διαδρομή του φαρμάκου και πώς βρέθηκε στα χέρια της, καθώς η ατροπίνη δεν είναι ένα φάρμακο που πωλείται ελεύθερα.

Η μέθοδος χορήγησης της ουσίας

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 41χρονη χορηγούσε την ατροπίνη στον εν διαστάσει σύζυγό της μέσω της τροφής του. Αυτή η μέθοδος δηλητηρίασης περιγράφεται ως αργή, υποδηλώνοντας μια σταδιακή και συστηματική προσπάθεια. Η χρήση της τροφής ως μέσο χορήγησης καθιστά την ανίχνευση της ουσίας πιο δύσκολη αρχικά, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση.

Η αποκάλυψη αυτής της μεθόδου, σε συνδυασμό με τα ευρήματα των ιατρικών εφοδίων στην κατοχή της, ενισχύει τις υποψίες για την προσχεδιασμένη φύση της πράξης. Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Reader