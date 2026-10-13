Στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης κοπέλας που κατέληξε μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας MDMA. Το τραγικό περιστατικό συνέβη έπειτα από μουσικό πάρτι στην περιοχή της Θέρμης. Ο νεαρός, γνωστός στις πιάτσες των τοξικομανών με το προσωνύμιο «Νταν», φέρεται να προμήθευσε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία στην 20χρονη και στον συνομήλικο φίλο της. Η σύλληψη του 22χρονου έρχεται μετά την προηγούμενη σύλληψη του 20χρονου φίλου της κοπέλας, ο οποίος έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για θανατηφόρα έκθεση και αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά.

Η σύλληψη του φερόμενου προμηθευτή ναρκωτικών

Ο 22χρονος συνελήφθη το πρωί στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία, κατηγορούμενος για το κακούργημα της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Αυτές οι ουσίες, σύμφωνα με την κατηγορία, μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή ακόμα και θάνατο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό, με αρχικά Κ.Π., σε σπίτι συγγενικού του προσώπου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλα είδη ναρκωτικών ουσιών. Ο 22χρονος είναι ήδη σεσημασμένος από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών.

Η πορεία της αστυνομικής έρευνας και η ταυτοποίηση του «Νταν»

Η εντατική αναζήτηση και η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά την κατάθεση του 20χρονου φίλου της άτυχης Χριστίνας. Ο νεαρός φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχαν προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από έναν νεαρό άνδρα που ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Νταν». Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τον αναζήτησαν σε διάφορες πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Μέσα από τη συστηματική συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξακριβώσουν τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας του 22χρονου. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Η φωτογραφία του επιδείχθηκε στον 20χρονο φίλο της Χριστίνας, ο οποίος φέρεται να τον αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως το πρόσωπο από το οποίο είχαν προμηθευτεί τις ναρκωτικές ουσίες. Αφότου ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το μοιραίο βράδυ και η τραγική κατάληξη της 20χρονης

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η 20χρονη και ο 20χρονος φίλος της βρίσκονταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., προμηθεύτηκαν από ένα άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, συγκεκριμένα MDMA, την οποία στη συνέχεια έκαναν χρήση. Ως άμεσο αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ουσίας, η νεαρή κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της.

Αμέσως μετά την κατάρρευσή της, η 20χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αυτές, το πρωί της ίδιας ημέρας η κοπέλα κατέληξε. Ο θάνατος της 20χρονης έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η απολογία του 20χρονου φίλου και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Στο μεταξύ, για την ίδια υπόθεση, βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία του 20χρονου φίλου της άτυχης Χριστίνας ενώπιον της ανακρίτριας. Ο νεαρός παραμένει κρατούμενος και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες. Διώκεται για θανατηφόρα έκθεση, ένα αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, το οποίο επισύρει βαριές ποινές. Παράλληλα, κατηγορείται και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, αδικήματα που εμπίπτουν σε βαθμό πλημμελήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξηγήσεις που αναμένεται να δώσει ο 20χρονος κατά την απολογία του, καθώς προανακριτικά φαίνεται ότι είχε αλλάξει τα σενάρια αναφορικά με τον τρόπο προμήθειας των ναρκωτικών, δηλαδή των χαπιών ecstasy, τα οποία έκανε χρήση και ο ίδιος. Επιπλέον, με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί στη σορό της 20χρονης, καθώς αυτά αναμένεται να προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos