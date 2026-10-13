Στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να είναι ο προμηθευτής της ναρκωτικής ουσίας MDMA (ecstasy) που οδήγησε στον θάνατο μια 20χρονη κοπέλα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε πάρτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου η νεαρή κατανάλωσε τη συγκεκριμένη ουσία. Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος.

Ο εντοπισμός του 22χρονου προμηθευτή

Η σύλληψη του 22χρονου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αρχές εντόπισαν τον φερόμενο ως προμηθευτή σε κατοικία συγγενικού του προσώπου, ύστερα από εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον έρευνας στον χώρο όπου βρέθηκε ο 22χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες της ναρκωτικής ουσίας MDMA, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Η παρουσία των ουσιών ενισχύει τις υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Το ιστορικό του συλληφθέντος και η έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, γεγονός που τον καθιστά σεσημασμένο για παρόμοια αδικήματα. Η προηγούμενη εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του ως του ατόμου που φέρεται να προμήθευσε τα ναρκωτικά τόσο στην 20χρονη που έχασε τη ζωή της, όσο και στον 20χρονο φίλο της.

Η αστυνομία συνεχίζει την ενδελεχή έρευνα, προσπαθώντας να διακριβώσει όλες τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού και να αποδώσει τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν από την αλυσίδα προμήθειας και χρήσης των ναρκωτικών ουσιών.

Η μαρτυρία του πατέρα της 20χρονης

Συγκλονισμένος από τον θάνατο της κόρης του εμφανίστηκε ο πατέρας της 20χρονης, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας κατηγόρησε τον φίλο της κόρης του ότι την ωθούσε στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε. Με πήραν 5 το πρωί να μου πουν ότι το παιδί μου κατέρρευσε μετά από κάτι που του έβαλαν στο ποτό. Έκσταση κάτι τέτοια χάπια. Πήγε με το φίλο της στο πάρτι. Αυτός την ωθούσε να παίρνει αυτές τις ουσίες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι «πριν κάποια χρόνια είχε ξανά γίνει κάτι παρόμοιο αλλά τότε το σώσαμε το κορίτσι μου», υπογραμμίζοντας την προηγούμενη εμπειρία της κόρης του με ναρκωτικές ουσίες.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες κατά του 20χρονου φίλου

Για τον θάνατο της 20χρονης έχει ήδη συλληφθεί και ο 20χρονος φίλος της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της το βράδυ που έχασε τη ζωή της στο μουσικό πάρτι. Εις βάρος του 20χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από την εισαγγελέα.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Έχει παραπεμφθεί να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Η συνέχεια των ερευνών

Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους με σκοπό να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 20χρονη έχασε τη ζωή της. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου προμήθειας των ναρκωτικών και στην απόδοση ευθυνών σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων που θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης του τραγικού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki