Λήξη συναγερμού για αεροσκάφος από Κέρκυρα που προσγειώθηκε στη Νυρεμβέργη με συνοδεία μαχητικών

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, το οποίο αποκλείστηκε λόγω «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει». Το περιστατικό αφορούσε μια εμπορική πτήση που είχε αναχωρήσει από την Κέρκυρα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, ενώ υπήρξαν αναφορές για drones από τρεις πιλότους, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι.

Ο αποκλεισμός του αεροδρομίου της Νυρεμβέργης

Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού πριν από λίγη ώρα. Ο λόγος ήταν μια «πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν πτήσει», η οποία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην εφαρμογή του προβλεπόμενου σχεδίου ασφαλείας, με στόχο την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι το ζήτημα αφορούσε ένα περιστατικό στο οποίο εμπλεκόταν μια εμπορική πτήση. Η πτήση αυτή είχε αναχωρήσει από την Κέρκυρα, με προορισμό το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης. Οι αρχές έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η πορεία της πτήσης από την Κέρκυρα

Η εμπορική πτήση, η οποία είχε ξεκινήσει το ταξίδι της από την Κέρκυρα, αποτέλεσε το επίκεντρο του συναγερμού. Παρά την αρχική ανησυχία, το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στον διάδρομο του αεροδρομίου της Νυρεμβέργης. Η επιτυχής προσγείωση ήταν αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισης και των μέτρων που ελήφθησαν.

Η ασφαλής κατάληξη της πτήσης επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Το γεγονός ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα συνέβαλε στη λήξη του συναγερμού, παρά τις αρχικές αναφορές που είχαν προκαλέσει την κινητοποίηση. Η προτεραιότητα δόθηκε στην ασφάλεια των επιβαινόντων και του πληρώματος.

Η συνοδεία των μαχητικών αεροσκαφών

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης του αεροσκάφους προς τη Νυρεμβέργη, αυτό συνοδεύτηκε από μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter. Η συνοδεία αυτή ήταν μέρος του πρωτοκόλλου ασφαλείας που τέθηκε σε εφαρμογή λόγω της «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει». Τα μαχητικά αεροσκάφη παρέμειναν κοντά στο εμπορικό αεροπλάνο μέχρι την ασφαλή προσγείωσή του.

Μετά την επιτυχή προσγείωση του εμπορικού αεροσκάφους, τα μαχητικά Eurofighter απομακρύνθηκαν από την περιοχή του αεροδρομίου. Αυτή η ενέργεια σηματοδότησε την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την επιστροφή στην κανονικότητα, αφού ο άμεσος κίνδυνος είχε παρέλθει. Η παρουσία τους ήταν προληπτική και αναγκαία για την ασφάλεια.

Οι αναφορές για drones και η έρευνα

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για αναφορά τριών πιλότων σχετικά με την παρουσία drones στην περιοχή. Αυτές οι αναφορές ήταν που πιθανώς οδήγησαν στην κινητοποίηση και τον συναγερμό. Η πιθανή παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε εμπορικές πτήσεις αποτελεί σοβαρό ζήτημα ασφαλείας.

Παρόλο που τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο σχέδιο για τον εντοπισμό τυχόν drones, μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κανένα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν, αλλά δεν υπήρξε επιβεβαίωση των αρχικών αναφορών. Η απουσία εντοπισμού drone συνέβαλε στην οριστική λήξη του συναγερμού.

Η λήξη του συναγερμού

Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους από την Κέρκυρα και την απομάκρυνση των μαχητικών Eurofighter, ο συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης έληξε. Η κατάσταση κρίθηκε ότι δεν αποτελούσε πλέον απειλή, παρά τις αρχικές ανησυχίες που προκλήθηκαν από τις αναφορές για drones.

Οι αρχές του αεροδρομίου και η αστυνομία διαχειρίστηκαν το περιστατικό με βάση τα καθορισμένα πρωτόκολλα. Η άμεση ανταπόκριση και η εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης εξασφάλισαν την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, οδηγώντας στην ομαλή ολοκλήρωση της κατάστασης. Το αεροδρόμιο αναμένεται να επιστρέψει στην πλήρη λειτουργία του.

Με πληροφορίες από: Topontiki