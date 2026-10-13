Δίκη Τεμπών: Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη με την κατάθεσή της

Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2026, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Τη συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη, Παναγιώτας Καλατζή, ακολούθησαν και άλλες μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, περιγράφοντας τον πόνο και τις συνέπειες της τραγωδίας.

Η αγωνία της μητέρας για τον Γεράσιμο

Η Παναγιώτα Καλατζή, μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κώμα από τη σφοδρή σύγκρουση, περιέγραψε τη βασανιστική κατάσταση της υγείας του γιου της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η πρόγνωση είναι πάρα πολύ φτωχή» και ούτε οι γιατροί δεν μπορούν να γνωρίζουν πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. «Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού», δήλωσε, προσθέτοντας πως «πλέον το νοσοκομείο είναι το σπίτι μας».

Η ίδια τόνισε πως ήταν πάντα δίπλα στο παιδί της, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση. Επικοινώνησε, με τη βοήθεια των γιατρών, με το νοσοκομείο της Λωζάνης, ενώ διάβασε και ένα ιατρικό σημείωμα με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το οποίο ο ασθενής βρίσκεται σε άγρυπνο κώμα.

Το τραύμα που «ξεπερνά την εικόνα πυρηνικού ατυχήματος»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της κ. Καλατζή για το τραύμα στο κεφάλι του γιου της. «Οι γιατροί μας είπαν ότι ήταν σα να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του», κατέθεσε, εξηγώντας πως «ήταν η έκρηξη, αυτό που διέλυσε το κεφάλι του». Συνέχισε λέγοντας ότι το τραύμα αυτό «ξεπερνά την εικόνα ενός πυρηνικού ατυχήματος» και ότι «η κατάσταση του περνάει αυτή του πυρηνικού πολέμου». «Αυτό που υπάρχει στο κεφάλι του παιδιού μου δεν είναι τραύμα», υπογράμμισε με συγκινησιακή φόρτιση.

Η μητέρα του Γεράσιμου ανέφερε επίσης ότι το παιδί της «για κάποιο λόγο βγήκε από το τρένο πριν υπάρξει φωτιά και έκρηξη», και ότι «δεν είχε κανένα σημάδι» εκτός από ένα σπάσιμο στην κνήμη, πιθανόν από την προσγείωση. Τη βασανίζει η σκέψη αν ο Γεράσιμος καταλάβαινε τι συνέβαινε τη στιγμή του δυστυχήματος, καθώς «αυτό θα με βασανίζει σε όλη μου τη ζωή».

Η ψυχή του Γεράσιμου και οι απορίες για τους υπαίτιους

Στη διάρκεια της κατάθεσής της, η Παναγιώτα Καλατζή έδειξε στο δικαστήριο μια φωτογραφία του Γεράσιμου, δηλώνοντας: «Σε αυτή τη φωτογραφία ταυτίζεται η ψυχή του. Ένα καλό, ευγενέστατο παιδί. Ήταν ένα υγιέστατο κύτταρο της κοινωνίας». Πρόσθεσε συγκινημένη πως ο Γεράσιμος «είχε όλες τις χαρές του Θεού» και «αν δεν τον σταματούσε τόσο βίαια το δυστύχημα είμαι σίγουρη πως θα μεγαλουργούσε. Ήθελε να προσφέρει».

Η μητέρα του πολυτραυματία εξέφρασε επίσης μια απορία που την απασχολεί: «Πώς ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας; Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους; Θα ήθελα να συγκρίνω αυτή την ζωή τους με τη δική μας καθημερινότητα». Ζήτησε την απόδοση δικαιοσύνης και την επιβολή παραδειγματικής τιμωρίας, με την ελπίδα ότι «μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον».

Η επίπονη διαδρομή για τη ζωή και οι επιπλοκές

Η κ. Καλατζή περιέγραψε τη μακρά και επίπονη διαδρομή για να κρατηθεί ο Γεράσιμος στη ζωή, μέσα από ειδικά κέντρα στα οποία μεταφέρθηκε. Κατά τη διάρκεια των 14 μηνών που ακολούθησαν το δυστύχημα, προέκυψαν πολλές επιπλοκές στην υγεία του. «Κάναμε πολλές εξετάσεις που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν στον αιώνα μας», ανέφερε. Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, «μας είπαν οι Αμερικανοί πως εμείς ολοκληρώσαμε τα πάντα και πρέπει να επιστρέψουμε στην πατρίδα. Μου είπαν οι γιατροί πως δεν έχουμε δει ασθενή σαν τον παιδί σου».

Στο τέλος της κατάθεσής της, η μητέρα του Γεράσιμου έδειξε και φωτογραφίες που απεικονίζουν τη σημερινή του κατάσταση, προσθέτοντας στο φορτισμένο κλίμα της αίθουσας.

Καταθέσεις άλλων συγγενών

Μετά την κατάθεση της Παναγιώτας Καλατζή, ακολούθησαν και άλλες μαρτυρίες συγγενών θυμάτων. Ο Γεώργιος Κωττάς, αδερφός του Βασίλειου Κωττά, κατέθεσε πως «δεν ήταν ένα ατύχημα, ήταν έγκλημα», τονίζοντας την απουσία φωτοσήμανσης από τον σιδηρόδρομο. Ακολούθως, κατέθεσαν ο πατέρας και ο αδερφός της Σοφίας Ταχμαζίδου. Ο πατέρας της Σοφίας απευθύνθηκε στην πρόεδρο του δικαστηρίου λέγοντας: «Κυρία πρόεδρε για εμάς, εσείς τώρα είστε οι Θεοί. Έχουμε την ζωή μας στα χέρια σας».

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται με τις καταθέσεις επιβατών του Intercity, οι οποίοι αναμένεται να περιγράψουν τις δικές τους εμπειρίες από τη μοιραία νύχτα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, Newsit