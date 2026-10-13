Η δικαστική επιμελήτρια στην πλατεία Εξαρχείων για την άρση της περίφραξης του μετρό

Δικαστική επιμελήτρια βρέθηκε στην πλατεία Εξαρχείων προκειμένου να εκτελέσει μία σημαντική δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή αφορά την άρση της περίφραξης του εργοταξίου του μετρό που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους. Η παρουσία της επιμελήτριας στο σημείο σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για την εφαρμογή της δικαστικής εντολής.

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Η δικαστική επιμελήτρια βρίσκεται στο εργοτάξιο του μετρό, το οποίο προορίζεται για τον σταθμό της πλατείας Εξαρχείων, από το πρωί. Ο σκοπός της παρουσίας της είναι η εκτέλεση της απόφασης που έχει εκδοθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η συγκεκριμένη απόφαση καθορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις των εταιρειών Ελληνικό Μετρό και ΕΡΕΤΒΟ.

Σύμφωνα με την εν λόγω δικαστική εντολή, οι δύο εταιρείες οφείλουν να προχωρήσουν στην άρση της περίφραξης του εργοταξίου. Η περίφραξη αυτή βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους, στην περιοχή της πλατείας Εξαρχείων. Παράλληλα, η απόφαση επιβάλλει την αποκατάσταση του λειτουργικού πλάτους της οδού σε τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ένα μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της περιοχής.

Η παρέμβαση των κατοίκων

Η κινητοποίηση της δικαστικής επιμελήτριας αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειών από την πλευρά των κατοίκων της περιοχής. Οι κάτοικοι των Εξαρχείων, μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, έδωσαν την εντολή για την παρέμβαση αυτή. Η εντολή αφορά ένα συγκεκριμένο τμήμα της περίφραξης του εργοταξίου, το οποίο δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής.

Το τμήμα της περίφραξης που παραμένει στο σημείο περιλαμβάνει και ένα κομμάτι υποσταθμού της ΔΕΗ. Η επιμονή των κατοίκων για την απομάκρυνση αυτού του τμήματος υπογραμμίζει την προσπάθειά τους για την πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στην περιοχή.

Προηγούμενες δικαστικές εξελίξεις

Η τωρινή εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια μίας σειράς δικαστικών αποφάσεων. Αυτές οι αποφάσεις δικαίωσαν την προσφυγή που είχαν υποβάλει οι κάτοικοι των Εξαρχείων. Η προσφυγή τους ζητούσε τον περιορισμό του εργοταξίου εντός των νόμιμων και ασφαλών ορίων για κάθε έναν από τους δρόμους που περιβάλλουν την πλατεία.

Ο κύριος λόγος πίσω από την απαίτηση αυτή ήταν η διασφάλιση της δυνατότητας προσέγγισης από οχήματα έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι τόνιζαν την ανάγκη να μπορούν να φτάνουν στην περιοχή ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, κάτι που κρινόταν απαραίτητο για την ασφάλεια των πολιτών.

Η τρέχουσα κατάσταση των εργασιών

Ως συνέπεια των συνεχόμενων δικαστικών αποφάσεων και των εξελίξεων που προέκυψαν, οι εργασίες στο εργοτάξιο της πλατείας Εξαρχείων έχουν σταματήσει. Η παύση των εργασιών αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των δικαστικών εντολών που έχουν εκδοθεί και οι οποίες απαιτούν την προσαρμογή του εργοταξίου στα καθορισμένα όρια.

Η κατάσταση αυτή παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς η δικαστική επιμελήτρια βρίσκεται στο σημείο για την εκτέλεση της τελευταίας απόφασης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα σχετικά με το εργοτάξιο του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων.

Με πληροφορίες από: Reader