Βακτήριο χολέρας εντοπίστηκε στον Ασωπό ποταμό: Μολυσμένα δείγματα σε Οινόφυτα, Συκάμινο και Ωρωπό

Βακτήριο χολέρας εντοπίστηκε στα ύδατα του Ασωπού ποταμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ). Κλιμάκιο του Κέντρου έλαβε δείγματα από διάφορα σημεία του ποταμού, τα οποία έδειξαν την παρουσία του βακτηρίου, καθώς και άλλων στελεχών του γένους Vibrio. Οι περιοχές όπου βρέθηκαν μολυσμένα δείγματα περιλαμβάνουν τα Οινόφυτα, το Συκάμινο και τον Ωρωπό, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Τα ευρήματα του ΠΑΚΟΕ και οι μολυσμένες περιοχές

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, μέσω αναλυτικού χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα, γνωστοποίησε τα σημεία όπου εντοπίστηκαν θετικά δείγματα. Συγκεκριμένα, βακτήριο χολέρας και άλλα στελέχη Vibrio βρέθηκαν σε τρία σημεία του Ασωπού στα Οινόφυτα, καθώς και στις περιοχές του Συκαμίνου, του Ωρωπού και της δημοτικής κοινότητας Σκάλας Ωρωπού. Η παρουσία αυτών των βακτηρίων στα ύδατα του ποταμού χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανησυχητική.

Η συλλογή των περιβαλλοντικών δειγμάτων υδάτων πραγματοποιήθηκε από την περιοχή του Ασωπού ποταμού, με τη δειγματοληψία να γίνεται από διαφορετικά, προεπιλεγμένα σημεία. Στόχος ήταν η αξιολόγηση της χωρικής κατανομής και της παρουσίας του μικροβιακού φορτίου. Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε αποστειρωμένα φιαλίδια, τηρώντας αυστηρά όλους τους κανόνες ασηψίας. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν άμεσα σε ισοθερμικά δοχεία με παγοκύστες και μεταφέρθηκαν στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΠΑΚΟΕ για ανάλυση, εντός έξι ωρών από τη λήψη τους.

Η έκκληση για άμεσες ενέργειες και η επιβάρυνση του Ασωπού

Το ΠΑΚΟΕ «έκρουσε» τον κώδωνα του κινδύνου για την ποιότητα του νερού του Ασωπού, τονίζοντας ότι η κατάσταση χρήζει άμεσης παρέμβασης. Καλεί τους κατοίκους και τις δημοτικές αρχές να λάβουν αυξημένα μέτρα προστασίας και να ελέγξουν άμεσα τις εκροές των λυμάτων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Ο Ασωπός ποταμός είναι ήδη επιβαρυμένος με υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων. Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά στελέχη του γένους Vibrio αναπτύσσουν μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα βαρέα μέταλλα, γεγονός που μπορεί να δικαιολογεί την παρουσία του βακτηρίου στον ποταμό.

Η χολέρα σε παγκόσμιο επίπεδο και οι πανδημίες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι παγκοσμίως καταγράφονται ετησίως από 1,3 έως 4 εκατομμύρια κρούσματα χολέρας, με τους θανάτους να κυμαίνονται από 21.000 έως 143.000. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων. Ενώ το 2021 είχαν καταγραφεί περίπου 223.000 κρούσματα παγκοσμίως, το 2022 ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 472.000 κρούσματα.

Από το 1817 έχουν καταγραφεί επτά πανδημίες χολέρας. Η έβδομη πανδημία ξεκίνησε το 1961 στην Ινδονησία, με τον βιότυπο El Tor, και παραμένει ενεργή έως σήμερα.

Συμπτώματα και επικινδυνότητα του βακτηρίου Vibrio cholerae

Περίπου το 75% έως 80% των ατόμων που μολύνονται από το βακτήριο Vibrio cholerae δεν εμφανίζουν συμπτώματα, παραμένοντας ασυμπτωματικοί φορείς. Αυτά τα άτομα αποβάλλουν το βακτήριο στα κόπρανα για διάστημα 7 έως 14 ημερών. Μόνο περίπου το 20% των συμπτωματικών ατόμων αναπτύσσουν οξεία υδαρή διάρροια με σοβαρή αφυδάτωση.

Χωρίς θεραπεία, η σοβαρή αφυδάτωση μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες ώρες, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της νόσου για όσους εκδηλώνουν έντονα συμπτώματα.

Το «σαρκοφάγο βακτήριο» Vibrio vulnificus και οι επιπτώσεις του

Το Vibrio vulnificus, γνωστό και ως «σαρκοφάγο βακτήριο», αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια παθογόνα. Παρουσιάζει ποσοστά θνητότητας που αγγίζουν το 20% έως και 50%, ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης και την κατάσταση υγείας του ασθενούς. Πάνω από το 83% των ασθενών που μολύνονται από αυτό το βακτήριο χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.

Περίπου το 20% των επιζώντων έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές ιατρικές επιπλοκές, όπως ακρωτηριασμούς μελών για την αφαίρεση νεκρωμένων ιστών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καταγράφονται κατά μέσο όρο 150 έως 200 περιστατικά ετησίως. Μια ολοκληρωμένη μελέτη 23 ετών, από το 2000 έως το 2022, του συστήματος επιτήρησης COVIS κατέγραψε 2.989 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 692 θανάτους. Τα τελευταία πέντε έτη της μελέτης, τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 70%, ενώ στο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ οι λοιμώξεις έχουν οκταπλασιαστεί από το 1988. Το 2026, καταγράφηκε έξαρση στις πολιτείες του Κόλπου των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis