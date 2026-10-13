Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο με αναφορές για εκρήξεις

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή του Ασπροπύργου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με τις φλόγες να λαμβάνουν γρήγορα διαστάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταχεία εξάπλωση οφείλεται στην παρουσία εύφλεκτων υλικών εντός των εγκαταστάσεων.

Η έναρξη και η ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι. Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσής της, η φωτιά χαρακτηρίστηκε ως μεγάλης έκτασης, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η πυκνότητα του καπνού και η ορατότητα των φλογών ήταν ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που έγινε αντιληπτό από την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Αυτό το φαινόμενο αποδίδεται κυρίως στην ύπαρξη και την παρουσία εύφλεκτων υλικών εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Τα υλικά αυτά λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη, τροφοδότησαν τις φλόγες και συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή τους σε μεγάλο μέρος του χώρου.

Αναφορές για συνεχείς εκρήξεις

Παράλληλα με την εξάπλωση της πυρκαγιάς, υπήρξαν αναφορές από κατοίκους και εργαζόμενους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου. Οι αναφορές αυτές κάνουν λόγο για συνεχείς εκρήξεις, οι οποίες ακούγονται στο σημείο όπου βρίσκεται το εργοστάσιο ανακύκλωσης που έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι μαρτυρίες για τις εκρήξεις προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο ανησυχίας στην ήδη σοβαρή κατάσταση. Η πιθανή ύπαρξη υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις, σε συνδυασμό με την ένταση της πυρκαγιάς, καθιστά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ιδιαίτερα επικίνδυνο και απαιτητικό.

Τοποθεσία και χαρακτηριστικά της περιοχής

Το εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, βρίσκεται στην περιοχή του Ασπροπύργου. Ο Ασπρόπυργος είναι γνωστός για την έντονη βιομηχανική του δραστηριότητα, φιλοξενώντας πλήθος εργοστασίων, αποθηκών και μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας διαφόρων υλικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και πολλές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ανακύκλωση.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία του συμβάντος, σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, εγείρει ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των γύρω εγκαταστάσεων. Οι αρχές που επιχειρούν στο σημείο καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση όχι μόνο ως προς την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και ως προς την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές μονάδες, οι οποίες ενδέχεται επίσης να περιέχουν εύφλεκτα υλικά.

Η αντίδραση της τοπικής κοινότητας

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες του μεγάλου αυτού περιστατικού. Η ορατότητα του πυκνού καπνού, ο οποίος είναι ορατός από μεγάλη απόσταση, καθώς και οι αναφορές για συνεχείς εκρήξεις, έχουν προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών είναι συνεχής και εντατική, με στόχο την άμεση κατάσβεση της φωτιάς και την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των εργαζομένων στην περιοχή. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, απαιτώντας συντονισμένες ενέργειες για την πλήρη αντιμετώπισή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki